Agentes Medioambientales de Zamora plantan cara a Mañueco: "al final va a haber más jefes que indios"

Agentes Medioambientales de la provincia de Zamora han aprovechado la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la inauguración de Las Edades del Hombre para visibilizar su disconformidad con la propuesta de reestructuración del dispositivo de incendios forestales que "suena muy bien y parece muy grandilocuente, pero no va a cambiar nada".

Portando carteles reivindicativos, cuatro Agentes Medioambientales que trabajan en diferentes comarcas de Zamora reclaman "dignidad" después de "150 años defendiendo la naturaleza". Además defienden que la propyuesta de incluir al colectivo en el grupo B incluya a todos los profesionales, ya que defienden que tal y como está planteada "va a dejar a la mitad fuera y los que llevamos más tiempo vamos a seguir en el grupo C".

Los "manifestantes" se han apostado en el entorno de la iglesia de San Cipriano con los carteles para hacer visible el malestar con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta que "no se ha parado a negociar nada" a la hora de plantear una batería de actuaciones para reforzar la profesionalización del operativo, mejorar las condiciones laborales, y consolidar el carácter público del servicio de prevención y extinción de incendios forestales.

"Plantean por ejemplo crear una plantilla de 90 ingenieros, uno por comarca, y a este paso va a haber más jefes que indios, cuando lo que se necesita es gente trabajando en el campo".

La Junta de Castilla y León está elaborando lo que ha denominado como "una propuesta integral para transformar de forma estructural el dispositivo de incendios forestales en la Comunidad". Estas medidas incluyen avances históricos en materia de profesionalización, estabilidad y reconocimiento de los empleados públicos, tanto en el caso de los funcionarios como del personal laboral.

La propuesta de la Junta incluye los siguientes elementos clave: la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B; la consolidación de un dispositivo estable durante todo el año; el reconocimiento de la calificación de Bombero Forestal; el carácter público de dicho dispositivo, y las mejoras en la carrera profesional y la formación de estos empleados públicos.