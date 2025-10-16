Accidente laboral en una fábrica de Coreses con una mujer herida tras golpearse en la cabeza
Ha ocurrido este jueves pasadas las 10 de la mañana
Aunque en un principio ha quedado inconsciente, finalmente ha recuperado el conocimiento
Nuevo accidente laboral en la provincia de Zamora. En esta ocasión, ha tenido lugar en una fábrica situada en el punto kilométrico 449 de la carretera de Tordesillas, en Coreses.
Todo ha ocurrido pasadas las 10 horas de este jueves, cuando una trabajadora de 55 años resultó herida al golpearse en la cabeza con un objeto metálico. Como consecuencia del golpe, quedó inconsciente si bien minutos después logró recuperar el conocimiento.
Hasta el lugar de los hechos se han movilizado agentes de la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias.
Siniestralidad laboral en Castilla y León
Durante el primer trimestre del año, han sido 31 personas las fallecidas como consecuencia de accidentes laborales en Castilla y León. Según UGT, los sectores de la industria, la construcción y la agricultura concentran el 42% de los accidentes en la comunidad autónoma y el 47% por ciento de los siniestros mortales afecta, sobre todo, a peones y operadores de máquina con menos de un año de experiencia y que trabajan en empresas con menos de 50 trabajadores.
((Ampliaremos la información))
