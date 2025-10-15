El subdelegado tras la polémica entre Guardia Civil y Ayuntamiento de Fermoselle: "reinará la armonía tan necesaria para todos"

Subdelegación del Gobierno en Zamora, Guardia Civil y Ayuntamiento de Fermoselle celebrarán el lunes una reunión con el fin de aclarar la polémica generada con motivo del Día del Pilar que terminó con la cancelación de los actos oficiales en la villa de los Arribes.

Así lo ha confirmado el propio subdelegado, Ángel Blanco, quien se ha mostrado convencido de que "después de realizar determinadas aclaraciones, reinará la armonía tan necesaria para todos".

Tras precisar el éxito de la fiesta de la patrona de la Guardia Civil en toda la provincia -con la excepción del malentendido generado en Fermoselle-, el subdelegado del Gobierno ha precisado que "en todas las celebraciones el protagonista es la Guardia Civil y tienen formalidades militares e institucionales". Tal y como ha informado LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA, en Fermoselle no se celebró la festividad del Pilar "por decisión de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, analizando la situación de manera integral".

Y en clara alusión a la queja del alcalde fermosellano, José Manuel Pilo, en el sentido de que se le había prohibido pronunciar un discurso en la fiesta -"Ni una sargento ni todo un ejército pueden callar la boca a una autoridad civil como es el alcalde en su pueblo" declaró a este diario-, el subdelegado del Gobierno apunta que "a ningún alcalde o alcaldesa nadie le puede prohibir hablar, pero también es cierto que todos nos tenemos que adaptar al día y a la solemnidad del acto. Posiblemente haya habido malentendidos entre el Ayuntamiento de Fermoselle y la Guardia Civil; el lunes nos reuniremos con el alcalde de Fermoselle y estoy seguro de que aclaremos todo lo sucedido" ha precisado Ángel Blanco en todo nítidamente conciliador.

En ese contexto, Blanco ha aludido a los últimos datos de criminalidad de Fermoselle, que son "extraordinariamente buenos; prácticamente inexistente la criminalidad tradicional, aunque han subido de 4 a 11 las denuncias de ciberdelincuencia. Estos extraordinarios resultados se deben a una suma; el trabajo de la Guardia Civil, más la colaboración y actitud de los vecinos y por supuesto la buena relación con el Ayuntamiento".

Tampoco ha pasado por alto el subdelegado la "mejora" de la situación de la plantilla de guardias civiles en el Puesto de Fermoselle. "En temas de personal estamos mucho mejor este año que el pasado, se ha cubierto la plaza de sargento en la Comandancia de Puesto con una mujer joven y estamos muy contentos con su trabajo. Además la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora decidió destinar a una de las mujeres de guardias civiles en prácticas de Fermoselle. Estamos convencidos de que después de realizar determinadas aclaraciones, reinará la armonía tan necesaria para todos" ha sentenciado Blanco.