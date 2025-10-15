La Raya de Zamora y Portugal exhibe músculo en pleno otoño

"Las fronteras son las cicatrices de la historia, por eso una de nuestras tareas es superar ese concepto y potenciar los vasos comunicantes que une a la macrorregión hispano-lusitana para crear un espacio de fraternidad". Zamoranos y portugueses hicieron suya la proclama del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, durante la presentación del evento gastronómico y turístico que a lo largo del mes de noviembre y hasta el 8 de diciembre invita a descubrir y disfrutar de la riqueza cultural y culinaria de la frontera más antigua de Europa.

El alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, el presidente de Turismo Porto e Norte, Luis Pedro Martins y el presidente de Turismo del Centro de Portugal, Rui Ventura, junto al propio consejero Santonja, hicieron visible la colaboración institucional entre Turismo de Porto e Norte, Turismo do Centro de Portugal y Turismo de Castilla y León, "con el objetivo de consolidarse como una cita estable en el calendario gastronómico transfronterizo, atrayendo visitantes, potenciando la identidad compartida y fortaleciendo los lazos culturales y económicos entre ambos territorios" precisó el representante de la Junta.

Actuación de la Asociación Cultural de Tamborileros «Juan del Enzina»

Las jornadas gastronómicas se celebrarán durante los fines de semana desde el 1 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, "un periodo estratégico para combatir la estacionalidad turística y dinamizar la economía local en esta zona de interior". Además se va a implementar con un amplio programa de actividades, que incluye dos rutas moteras por Zamora y la región Norte de Portugal; una exposición etnográfica en Aldeadávila de la Ribera; una mesa redonda sobre las relaciones históricas entre España y Portugal y como cierre del programa, un concierto del quinteto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en la Catedral de Miranda do Douro.

Dentro de las jornadas gastronómicas, los establecimientos participantes ofrecerán un menú completo basado en recetas tradicionales de La Raya, acompañado con vinos de las denominaciones DOP Arribes, DOC Tras-Os-Montes, DOC Beira Interior y DOC Douro, junto a otras figuras de calidad.

Además, se ha elaborado un amplio programa de actividades culturales y turísticas cuyo objetivo es invitar a los asistentes a vivir una experiencia completa, que abarque tanto la cocina como la cultura, el patrimonio y la historia de La Raya. Del 1 de noviembre hasta el 11 de enero de 2026, la ermita de San Sebastián en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) acogerá la exposición "Cruzando la Raya. Etnografía de la Frontera", con fondos de los Museos Etnográficos de Miranda do Douro y de Castilla y León, en Zamora, además de aportaciones de la Región Centro de Portugal y colecciones particulares. Los días 7, 8 y 9 de noviembre se llevarán a cabo rutas moteras con diferentes propuestas por la provincia de Zamora-Región Norte de Portugal y la provincia de Salamanca-Región Centro de Portugal, gracias a la colaboración del motoclub La Leyenda Continúa, de Castilla y León, junto con Abutres do Douro, de Portugal.

La cocinera Mar Marcos prepara un plato en la degustación de productos

El 22 de noviembre se celebrará, en el convento de San Francisco de Alcañices una mesa redonda sobre el devenir histórico y la relación de España y Portugal. El 29 de noviembre a las 17.00 h (Portugal) y 18.00 h (España), en la catedral de Miranda do Douro se celebrará el Concierto "Cruzando La Raya. Música en la Frontera" con un quinteto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Estas jornadas responden al "interés de la Junta" por dinamizar el territorio rayano a nivel turístico y cultural, buscando no solo brindar a los visitantes una experiencia culinaria, sino también fomentar la sostenibilidad y apoyar la economía local al integrar a productores y viticultores de La Raya en este proyecto de colaboración transfronteriza.

Representantes de la Junta, Fermoselle y Portugal en el mirador del Castillo de Fermoselle / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Más allá de la exhibición del extraordinario potencial que distingue a los territorios rayanos, zamoranos y portugueses coincidieron en que "el camino es la unión" el palabras del alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, quien animó a "sacar del letargo a una zona que necesita muy apoyo y está haciendo una apuesta decidida por la repoblación".

Haciendo alarde de su habitual tono reivindicativo, el alcalde fermosellano aprovechó la presencia del consejero de Cultura y Turismo para reivindicar "mejores comunicaciones" y soluciones al problema de vivienda que dificulta el asentamiento de nuevas familias.

Las provincias de Zamora y Salamanca albergan 349 kilómetros de línea fronteriza y cerca de 40 municipios rayanos. En Portugal, los distritos de Bragança y Guarda suman más de 50 freguesías. "Un territorio donde aún queda mucho por descubrir a través de sus paisajes espectaculares, surcados por el Duero-Douro, sus espacios naturales y su rico patrimonio, además de sus vinos y gastronomía", aseguró Gonzalo Santonja.