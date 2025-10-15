El oeste de Zamora, epicentro de la promoción turística de 'La Raya' con una serie de actividades en los próximos dos meses

La Junta de Castilla y León ha presentado este miércoles en la localidad sayaguesa de Fermoselle las jornadas 'Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera', una propuesta con la que se busca potenciar la promoción turística conjunta de la frontera hispano-lusa. La iniciativa, impulsada desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la administración autonómica, cuenta también con la colaboración de las regiones Norte y Centro del país vecino. El programa de actividades contará con actividades diversas que se centran en la cultura y la gastronomía, desarrollándose entre el 1 de noviembre y el 8 de diciembre.

La presentación de esta iniciativa ha contado con la presencia de, entre otros, Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. Según ha explicado "estas jornadas son una excelente oportunidad para descubrir y disfrutar de la riqueza cultural y culinaria de la frontera más antigua de Europa". La elección de Zamora para esta promoción conjunta no es casual, teniendo en cuenta el amplio hermanamiento que existe entre la provincia y zonas limítrofes como Tras-os-Montes. Junto al representante autonómico, también han asistito al acto José Manuel Pilo (alcalde de Fermoselle), Luis Pedro Martins (presidente de Turismo Porto e Norte) y Rui Ventura (presidente de Turismo del Centro de Portugal).

Las jornadas gastronómicas se celebrarán durante los fines de semana desde el 1 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, “un periodo estratégico para combatir la estacionalidad turística y dinamizar la economía local en esta zona de interior”, según ha explicado Santonja. Además, en esta ocasión se va a implementar con un amplio programa de actividades, que incluye dos rutas moteras por Zamora y la región Norte de Portugal; una exposición etnográfica en la salmantina Aldeadávila de la Ribera; una mesa redonda sobre las relaciones históricas entre España y Portugal en Alcañices y un concierto del quinteto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la Catedral de Miranda do Douro.

Dentro de las jornadas gastronómicas, los establecimientos participantes ofrecerán un menú completo basado en recetas tradicionales de La Raya, con libertad para reinterpretarlas de forma clásica o contemporánea. Los menús se acompañarán con vinos de las denominaciones DOP Arribes, DOC Tras-Os-Montes, DOC Beira Interior y DOC Douro, además de otras figuras de calidad. También podrán presentarse platos individuales, siempre que mantengan coherencia con el recetario tradicional. Las jornadas se celebrarán durante las comidas y cenas de viernes a sábado, y comidas el domingo, salvo descanso del restaurante.

Alcañices, también protagonista

La promoción turística de la fina línea que separa Portugal de Castilla y León se desarrollará durante varias semanas, con propuestas en diferentes lugares de la Comunidad. Entre las actividades previstas, el convento de San Francisco de Alcañices acogerá la mesa redonda 'Cruzando La Raya. Cultura de la Frontera' el próximo 22 de noviembre. Una semana más tarde, será la catedral de Miranda do Douro la que acoja el concierto 'Cruzando La Raya. Música en la Frontera' con un quinteto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León; que llenará de música el templo luso durante la tarde del 29 de noviembre (17:00 hora local, 18:00 hora española).