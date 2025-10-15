Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio reduce a cenizas una vivienda en Corrales del Vino

La intervención de los bomberos del Consorcio Provincial atajó el fuego antes de que se propagara a las casas colindantes

La vivienda tras el incendio. Corrales del Vino.

La vivienda tras el incendio. Corrales del Vino. / Cedida

A. B.

Bomberos del Consorcio Provincial, concretamente de la base de Zamora, han intervenido esta tarde en un incendio ocurrido en una vivienda en la localidad de Corrales del Vino. El aviso llegó a las 17.42 horas a través del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, tras haberse detectado un fuego en una vivienda situada en la calle La Oliva del citado municipio.

La vivienda en llamas se ubicaba en la calle La Oliva de Corrales del Vino, y el fuego afectó gravemente a parte de la edificación, pero la intervención de las dotaciones desplazadas permitió controlar el fuego y evitar su propagación a los inmuebles colindantes.

Actuación de los bomberos del Consorcio Provincial en Corrales del Vino.

Actuación de los bomberos del Consorcio Provincial en Corrales del Vino. / Cedida

Durante la actuación no se registraron daños personales. La Guardia Civil colaboró en las labores de seguridad, control del tráfico y regulación de accesos a la zona afectada.

Noticias relacionadas y más

¿Ves fuego? Llama de inmediato

El Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora recuerda la importancia de alertar de inmediato al 1-1-2 ante cualquier indicio de incendio o emergencia para facilitar una intervención rápida y eficaz

TEMAS

