Un incendio reduce a cenizas una vivienda en Corrales del Vino
La intervención de los bomberos del Consorcio Provincial atajó el fuego antes de que se propagara a las casas colindantes
A. B.
Bomberos del Consorcio Provincial, concretamente de la base de Zamora, han intervenido esta tarde en un incendio ocurrido en una vivienda en la localidad de Corrales del Vino. El aviso llegó a las 17.42 horas a través del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, tras haberse detectado un fuego en una vivienda situada en la calle La Oliva del citado municipio.
La vivienda en llamas se ubicaba en la calle La Oliva de Corrales del Vino, y el fuego afectó gravemente a parte de la edificación, pero la intervención de las dotaciones desplazadas permitió controlar el fuego y evitar su propagación a los inmuebles colindantes.
Durante la actuación no se registraron daños personales. La Guardia Civil colaboró en las labores de seguridad, control del tráfico y regulación de accesos a la zona afectada.
¿Ves fuego? Llama de inmediato
El Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora recuerda la importancia de alertar de inmediato al 1-1-2 ante cualquier indicio de incendio o emergencia para facilitar una intervención rápida y eficaz
- Amplían con placas solares un parque eólico en Zamora: el pueblo aspira a ser uno de los ayuntamientos más ricos de España
- Accidente mortal en Zamora: se salió de la carretera y el coche comenzó a arder
- Un municipio de Zamora habilita un 'refugio' para el descanso de la Guardia Civil
- Hallado en el interior de su casa el cuerpo sin vida de un vecino en este pequeño pueblo de Zamora
- Caos en este municipio de Zamora: Quejas vecinales por la acumulación de 'trastos' en la calle
- Arranca la campaña micológica en el noroeste de Zamora con la concesión de permisos en 66 pueblos
- Roban dinero y joyas en una vivienda de un pequeño pueblo de Zamora
- La fiesta del Pilar desata una crisis entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Fermoselle