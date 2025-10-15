Así funciona el nuevo cruce inteligente instalado en Villar del Buey para reducir la siniestralidad en Zamora

¿Sabes lo que es un cruce inteligente en una carretera? Se trata de un sistema de advertencia dinámica en una intersección cuyo objetivo es alertar sobre la proximidad de automóviles. Es decir, un mecanismo de aviso a los conductores para que moderen la velocidad a través de sensores y señales que detectan la proximidad de un vehículo en una intersección y advierten sobre su presencia.

Este dispositivo es el que ha visitado este miércoles en Villar del Buey el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ante el compromiso de la Junta de Castilla y León "con la seguridad vial y la atención a las necesidades reales de los ciudadanos" a través de la implantación de medidas preventivas en la red viaria autonómica. Bajo este paraguas se enmarcan hasta 15 actuaciones en tramos de vías autonómicas con el reto de "reducir la siniestralidad y modernizar la red".

Visita al cruce inteligente en Villar del Buey. / José Luis Fernández

Las obras del mecanismo han finalizado ya en Villar del Buey, en concreto, en la carretera CL-527, con un presupuesto de algo más de 48.000 euros. No obstante, "nuestras actuaciones no solo se miden en cifras, sino en su capacidad para mejorar la vida de las personas", ha dicho durante su visita al pueblo de Zamora.

Mejorar la seguridad en la CL-527 y accesos a Villar del Buey y Muga

La actuación ha permitido mejorar la seguridad de la intersección entre la CL-527 y los accesos a Villar del Buey y Muga de Sayago, un punto especialmente peligroso.

La intervención surgió a raíz de la solicitud del Ayuntamiento de Villar del Buey tras registrarse un accidente en la zona en el año 2024, cuando la Junta decidió apostar por esta "solución tecnológica, moderna y adaptada al entorno rural". Además del cruce inteligente, se ha actuado en la señalización, los arcenes y el pavimento con medidas experimentales que siguen las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En Castilla y León se han implantado ya 15 actuaciones en ocho provincias de la comunidad. En concreto, en Zamora ya existía una más -a mayores de la inaugurada hoy en Villar del Buey- en la ZA-104, en el punto kilométrico 1+500.