La fiesta del Pilar desata una crisis entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Fermoselle

"A instancia de la Guardia Civil, han sido suspendidos los actos programados con motivo de la festividad del Día del Pilar, mañana 12 de octubre". La escueta comunicación del Ayuntamiento de Fermoselle a sus vecinos la víspera de la fiesta sembró sorpresa, cuando no estupor, ante la cancelación de una celebración que tradicionalmente quiere ser un homenaje y reconocimiento de los pueblos y sus vecinos a una institución valorada y querida como es la Guardia Civil.

Puede que precisamente por esa estima y el trabajo "imprescindible" que desempeñan los agentes en el medio rural sean recurrentes las apelaciones contra una reestructuración no del todo entendida por los alcaldes, que ven los cuarteles cada vez más faltos de actividad y con la mayor parte de las viviendas –otrora destinadas a los guardias– vacías, mientras los pueblos sufren un "grave problema" de falta de casas. Reivindicaciones que no ha dejado de pasar por alto el alcalde de Fermoselle en cuanto ha tenido oportunidad, como hizo en la festividad del Pilar del año pasado.

Y ese parece ser el mar de fondo -al menos así lo interpreta el Ayuntamiento– que ha desatado la polémica en Fermoselle y desembocado en la suspensión de los actos públicos del Día del Pilar.

Sin acto castrense

Las fuentes oficiales se limitan a apuntar que el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora ordenó la cancelación de los actos en Fermoselle por "ciertas circunstancias previas al acto previsto". Y que trasladó el cese de las actividades previstas a la capitán jefe de la compañía de Zamora y a la sargento responsable del puesto de Fermoselle. Si bien es cierto que algunos agentes de uniforme participaron en la celebración de la misa de manera voluntaria.

Tras la misa, agentes de la Guardia Civil portaron la imagen de la Virgen hasta la Plaza Mayor en procesión, pero no hubo acto castrense ni izado de bandera ni homenaje a los caídos. Y desde luego nada de discursos.

A diferencia de otros años, la Guardia Civil pretendía una celebración pública sin alocuciones, ni del alcalde ni de la sargento responsable del Puesto de Fermoselle. "No va a haber discursos" asegura el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, que le manifestó la jefa del Puesto el día de la víspera de la patrona de la Benemérita.

El intercambio de llamadas, pareceres y mensajes, que llegaron al más alto nivel en la provincia, no logró reconducir la situación después de que el alcalde de Fermoselle se negara a acatar una "imposición" de silencio que resulta "incomprensible" en palabras de José Manuel Pilo. Y así lo corroboró la Junta de Gobierno, apoyando al alcalde.

"Gravísimo problema de falta de vivienda"

"Es un orgullo cada año para el Ayuntamiento celebrar la Fiesta del Pilar con la Guardia Civil. Un acto que organizado conjuntamente. Nosotros ponemos la bandera, la megafonía y pagamos con mucho gusto el vino de honor en el que participan alcaldes de la zona, asociaciones y otros representantes. Cómo se entiende que quieran quitar la palabra a un alcalde y te llegue un mando diciendo que “no hay discurso porque lo digo yo”. Me parece una actitud desmesurada" argumenta José Manuel Pilo, quien echa en falta una explicación a la pretendida eliminación de los discursos y anuncia una protesta formal ante la Subdelegación del Gobierno y la Comandancia de Zamora.

"Es un error. Ni una sargento ni todo un ejército puede callar la boca a una autoridad civil como es el alcalde en su pueblo" se reafirma el regidor, quien relaciona la polémica con el tono reivindicativo que viene mostrando por la "diezmada" plantilla de guardias para atender las necesidades de las poblaciones, la reducción de la actividad del cuartel "a la mínima expresión" como lo demuestra que "solo se abra los miércoles por la mañana y alguno ni eso" o la consabida postura del equipo de gobierno de Fermoselle reclamando el uso de las viviendas del cuartel que desde hace tiempo permanecen vacías.

El complejo de la Guardia Civil consta de dos bloques de doce viviendas cada uno, de las que, en la actualidad, solo están ocupadas tres en uno de los edificios mientras en el otro, vacío por completo, se han habilitado dos apartamentos de "descanso" para agentes y familiares del Cuerpo. "No puede ser que un edificio de 3.200 metros cuadrados, pagado por todos, se quede reducido a la mínima expresión mientras Fermoselle, como otros muchos pueblos, tiene un problema gravísimo de falta de vivienda" sentencia José Manuel Pilo.