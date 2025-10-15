Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortada la carretera ZA-P-1405 en Carbajales de Alba: este es el motivo

Los trabajos afectan al tramo entre la Plaza San Sebastián y el taller de Bordados, con desvíos por la calle Rollo y la Plaza Mayor

Carretera cortada en Carbajales de Alba.

Carretera cortada en Carbajales de Alba. / Eriz Fraile

Eugenio Viñas

El municipio de Carbajales de Alba verá renovada la red de abastecimiento de la carretera ZA-P-1405 en el tramo comprendído entre la Plaza San Sebastián y el taller de Bordados (cruce con ZA-P-2439 y ZA-911). Una actuación que supondrá el corte del tramo de carretera afectado. Los desvíos alternativos se tomarán en la calle Rollo (desde Zamora) o en la Plaza Mayor (desde Muga).

La carretera ZA-P-1405 es la que conecta Zamora capital con Mahíde, una vía importante dentro del mapa de carreteras de la provincia que alterará el camino que toman a diario los viajeros que se desplazan entre la capital y el corazón de la comarca de Aliste. Se desconoce la duración que tendrán estas obras de renovación.

