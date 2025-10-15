Corrales del Vino busca soluciones para evitar inundaciones bajo la carretera N-630
Reunión del alcalde corralino con el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco
I. G.
El alcalde de Corrales del Vino, José Miguel Bermejo, ha tratado en su reunióón con el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, un problema de canalización del arroyo que discurre bajo la carretera N-630 en el término municipal, provocando inundaciones ocasionales.
Una cuestión a la que se le ha comunicado al representante municipal que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) "está trabajando en la zona". La Unidad de Carreteras realizará un estudio hidrológico encaminado a la resolución del problema y señalizará la zona para evitar peligros.
Así se ha apunrado durante la reunión en la Subdelegación del Gobierno, a la que también han asistido la secretaria general de la Subdelegación, Carmen L. Fernández; el jefe de la Unidad de Carreteras de Zamora, Guillermo Vicente, y por el teniente alcalde y representante de la Alcaldía en Peleas de Arriba, Longinos Bailón
- Amplían con placas solares un parque eólico en Zamora: el pueblo aspira a ser uno de los ayuntamientos más ricos de España
- Accidente mortal en Zamora: se salió de la carretera y el coche comenzó a arder
- Un municipio de Zamora habilita un 'refugio' para el descanso de la Guardia Civil
- Hallado en el interior de su casa el cuerpo sin vida de un vecino en este pequeño pueblo de Zamora
- Caos en este municipio de Zamora: Quejas vecinales por la acumulación de 'trastos' en la calle
- Arranca la campaña micológica en el noroeste de Zamora con la concesión de permisos en 66 pueblos
- Roban dinero y joyas en una vivienda de un pequeño pueblo de Zamora
- Críticas por el reiterado uso de plenos extraordinarios urgentes en este pueblo de Zamora