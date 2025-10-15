Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corrales del Vino busca soluciones para evitar inundaciones bajo la carretera N-630

Reunión del alcalde corralino con el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco

Reunión del subdelegado del Gobierno con el alcalde de Corrales del Vino

Reunión del subdelegado del Gobierno con el alcalde de Corrales del Vino / Cedida

I. G.

El alcalde de Corrales del Vino, José Miguel Bermejo, ha tratado en su reunióón con el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, un problema de canalización del arroyo que discurre bajo la carretera N-630 en el término municipal, provocando inundaciones ocasionales.

Una cuestión a la que se le ha comunicado al representante municipal que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) "está trabajando en la zona". La Unidad de Carreteras realizará un estudio hidrológico encaminado a la resolución del problema y señalizará la zona para evitar peligros.

Así se ha apunrado durante la reunión en la Subdelegación del Gobierno, a la que también han asistido la secretaria general de la Subdelegación, Carmen L. Fernández; el jefe de la Unidad de Carreteras de Zamora, Guillermo Vicente, y por el teniente alcalde y representante de la Alcaldía en Peleas de Arriba, Longinos Bailón

