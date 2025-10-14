Tábara "reinaugura" el Centro de Interpretación de los Beatos con una exposición ampliada de códices

El Ayuntamiento de Tábara reinaugurará el viernes 17 de octubre el Centro de Interpretación de los Beatos durante un acto que se celebrará, a las 11.00 horas, en la iglesia de Santa María.

La reinauguración prevista culmina el proceso de renovación y mejora que se ha ejecutado en los últimos años en el Centro de Interpretación de los Beatos de Tábara y que pretende consolidar este enclave como un referente en la difusión cultural de la provincia.

La exposición, cuya forma actual comenzó a definirse con su inauguración en el año 2015, pretende poner en valor el papel histórico del scriptorium del monasterio de San Salvador de Tábara, en el que se realizaron tres copias del Comentario al Apocalipsis de San Juan, el Beato Morgan o de San Miguel, el Beato de Tábara y el Beato de Gerona.

Las reproducciones facsimilares de estos tres códices continúan siendo el eje de la muestra, ahora enriquecida con cerca de una veintena de copias del resto de beatos ilustrados que se conserva. Esta ampliación permite apreciar con mayor claridad la evolución artística de los manuscritos iluminados entre los siglos IX y XIII.

Compromiso

Con la reinauguración prevista para el viernes, el Centro de Interpretación de los Beatos de Tábara abre una nueva etapa marcada por su compromiso con la conservación, la investigación y la difusión de un legado que forma parte del patrimonio cultural universal.

Además, invita a vecinos, visitantes y estudiosos a detenerse en Tábara para descubrir la riqueza de su rico legado.