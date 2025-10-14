Roban dinero y joyas en una vivienda de un pequeño pueblo de Zamora

El robo perpetrado en una vivienda de Prado ha generado preocupación entre los pocos vecinos que residen en el pequeño pueblo de la comarca zamorana de Tierra de Campos.

Según fuentes consultadas por este diario, el robo se produjo en la tarde del pasado domingo y los presuntos autores aprovecharon la ausencia durante cuatro horas de sus propietarios para acceder al interior de la vivienda.

Los ladrones forzaron una de las ventanas y entraron al interior de la casa, en la que se apropiaron de joyas y dinero en efectivo, aunque por el momento se desconoce la cantidad del botín.

Los propietarios de la vivienda comunicaron el robo a la Guardia Civil, que ha abierto la correspondiente investigación para tratar de identificar y localizar a los presuntos autores.

Por el momento se desconocen más datos del robo en una vivienda de Prado, suceso que ha sobresaltado a sus vecinos, apenas medio centenar, y que ha alterado la tranquilidad en el pequeño pueblo zamorano.