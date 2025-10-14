Un pueblo de Zamora exige que una empresa de biogás que ejecutó obras sin permiso restituya los terrenos

La asociación Biogás Así No-Jambrina Lucha ha vuelto a exigir a la Junta que cumpla la ley y aplique las sanciones impuestas a Norton Dos Ibérica, una de las empresas promotoras de plantas de biogás en Peleas de Abajo.

Recordó la asociación que la Junta impuso una multa a la citada empresa por llevar a cabo obras sin el preceptivo permiso. En las resoluciones por las se impuso la multa y se archivó el expediente del proyecto, la Administración regional reconocía que no podría restituir el estado original de los terrenos afectados hasta que no finalizara el periodo de cría de las aves especialmente protegidas que habitan en la zona.

A finales del pasado mes de junio finalizó el periodo de cría, por lo que la asociación Biogás Así No-Jambrina Lucha solicitó por escrito a la delegación territorial de la Junta en Zamora que se llevase a cabo la restitución de los terrenos y se eliminaran los restos de las obras ilegales que se ejecutaron.

Respuesta

La Junta contestó a este escrito en septiembre de 2025 denegando la solicitud de la asociación, respuesta que justificó en que "no solicitó al infractor la reposición al estado originario de la situación alterada por la infracción" al entender "que las conductas sancionadas hayan causado daños o perjuicios a la Administración Pública o al medio ambiente”.

Para la asociación la no restitución de los terrenos "es un incumplimiento no solo de la resolución de la Junta sino de la propia Ley 21/2013 de Evaluación ambiental", normativa que impide que se pueda tramitar un proyecto como el de las plantas de biogás si existen obras total o parcialmente ejecutadas que no tengan los permisos.

Norton Dos Ibérica, según la asociación, ha vuelto a presentar el proyecto para su trámite ambiental, por lo que "en un nuevo intento de eludir la legislación vigente, pretende que la Junta vuelva a considerar su proyecto mientras todavía no ha cumplido con las obligaciones de la anterior sanción".

Requerimiento

La asociación se pregunta por qué la Junta como administración que vela por la protección del medio ambiente no está requiriendo a la empresa promotora la restitución de los terrenos a su estado original.

Por este motivo, la asociación ha remitido una nueva solicitud para que se proceda a la restitución de los terrenos tanto a la delegación territorial de la Junta en Zamora, como a la consejería de Medio Ambiente, a la que le ha vuelto a recordar la necesidad de que Castilla y León cuente con un Plan Regional del Biogás.

Por último, la asociación Biogás Así No-Jambrina Lucha ha anunciado que va a continuar explorando todas las vías para conseguir que se cumpla lo dictado por la Junta y "se devuelvan los terrenos al estado inicial".