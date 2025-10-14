Nuevo incendio en Aliste: Los bomberos extinguen un fuego junto a la estación de Abejera

Los bomberos del Parque Tierras de Aliste han extinguido este martes un incendio urbano-Forestal originado junto a la estación de tren de Abejera, localidad que pertenece a Sarracín de Aliste.

El incendio ha activado las alarmas en Abejera, después de que el pasado verano fuera uno de los pueblos afectados por el fuego que se originó en Puercas, en el que resultaron heridos cuatro vecinos.

Terrenos calcinados por el nuevo incendio originado en Abejera. / Cedida

Los bomberos del Parque ubicado en San Vitero, pertenecientes al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, han intervenido junto a efectivos del Servicio Territorial de Medio Ambiente y de la Guardia Civil para extinguir el incendio.

El fuego afectó a unos 400 metros cuadrados de pradera, aunque pudo ser controlado rápidamente. El Centro de Emergencias de Castilla y León 112 y el alcalde de la localidad, Ángel Andrés Ferreras, alertaron del incendio sobre las 13.20 horas y, de inmediato, se movilizaron los servicios de extinción, que se desplazaron a la localidad.

La rápida intervención en el nuevo incendio declarado en Abejera permitió su extinción sin que se registraran daños personales y materiales.