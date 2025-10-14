Nuevo incendio en Aliste: Los bomberos extinguen un fuego junto a la estación de Abejera
Las llamas calcinan alrededor de 400 metros cuadrados y no se han registrado ni daños personales ni materiales
Los bomberos del Parque Tierras de Aliste han extinguido este martes un incendio urbano-Forestal originado junto a la estación de tren de Abejera, localidad que pertenece a Sarracín de Aliste.
El incendio ha activado las alarmas en Abejera, después de que el pasado verano fuera uno de los pueblos afectados por el fuego que se originó en Puercas, en el que resultaron heridos cuatro vecinos.
Los bomberos del Parque ubicado en San Vitero, pertenecientes al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, han intervenido junto a efectivos del Servicio Territorial de Medio Ambiente y de la Guardia Civil para extinguir el incendio.
El fuego afectó a unos 400 metros cuadrados de pradera, aunque pudo ser controlado rápidamente. El Centro de Emergencias de Castilla y León 112 y el alcalde de la localidad, Ángel Andrés Ferreras, alertaron del incendio sobre las 13.20 horas y, de inmediato, se movilizaron los servicios de extinción, que se desplazaron a la localidad.
La rápida intervención en el nuevo incendio declarado en Abejera permitió su extinción sin que se registraran daños personales y materiales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Amplían con placas solares un parque eólico en Zamora: el pueblo aspira a ser uno de los ayuntamientos más ricos de España
- Accidente mortal en Zamora: se salió de la carretera y el coche comenzó a arder
- Un municipio de Zamora habilita un 'refugio' para el descanso de la Guardia Civil
- Ganaderos afectados por los incendios de Sanabria tendrán que devolver los bebederos para animales
- Caos en este municipio de Zamora: Quejas vecinales por la acumulación de 'trastos' en la calle
- Arranca la campaña micológica en el noroeste de Zamora con la concesión de permisos en 66 pueblos
- Críticas por el reiterado uso de plenos extraordinarios urgentes en este pueblo de Zamora
- Música, ofrendas y subastas: Un pueblo de Sayago reactiva la tradición del Ofertorio