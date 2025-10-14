Un instituto de la comarca de Sanabria busca nuevos regentes para su servicio de cafetería

Muchas veces, en provincias como Zamora se habla de la necesidad que tienen los pequeños pueblos de contar con un bar -o, al menos, un salón social- que sirva de punto de reunión y desahogo para sus envejecidos habitantes. Sin embargo, no son solamente los más mayores de cada localidad los que necesitan un lugar donde hablar con sus amistades y reñir con los que ya no cuentan con ese apelativo, sino que los jóvenes también sufren muchas veces de esa falta a la hora de socializar. Con esa idea en mente, un instituto de la comarca de Sanabria busca desde hace unos días nuevo regente para su servicio de cafetería.

Se trata del IES Valverde de Lucerna, uno de los centros educativos de Puebla de Sanabria, que busca a alguien que se pueda encargar de su cafetería para este mismo curso. Han anunciado para ello, tanto por vía ordinaria como por redes sociales, la convocatoria de un concurso público para adjudicar la explotación de este servicio. Según se puede leer en el propio comunicado, los plazos para presentar las solicitudes van desde el pasado 10 de octubre hasta el próximo 30 de octubre. Cabe reseñar que el cierre de este periodo no se producirá a la medianoche, sino que habrá que formular las ofertes antes de las 14:20 horas de la tarde.

Los modelos de presentación para realizar las solicitudes están ya disponibles en la página web del centro (que se puede visitar en este enlace) y deberán ser cumplimentados antes de su entrega de forma presencial o por correo certificado. En cualquiera de los dos casos, la dirección a la que acudir o enviarlo será la misma: Carretera del Lago, s/n. Según las bases de la convocatoria, la duración del contrato inicial será de un año y se podrá renovar de manera automática hasta el 31 de agosto de 2030 si ninguna de las dos partes informa de su negativa dos meses antes del vencimiento anual del mismo. Dicho de otra manera, sería efectivo para este y los próximos cuatro cursos escolares.

Condiciones

Una vez adjudicada la explotación de este servicio, que será exclusivo para los miembros del centro, el nuevo regente del local será el encargado de contratar a todos los trabajadores que estime necesarios para su correcto funcionamiento. La mayoría de los utensilios necesarios para el día a día serán aportados por el propio IES Valverde de Lucerna, aunque existen excepciones como la vajilla, la cafetera o el material para la limpieza del local. En cuanto a los gastos, correrán a cuenta del centro educativo los referentes a cualquier obra de las instalaciones propias del local, así como las mensualidades de luz, agua y calefacción.