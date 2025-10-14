Hallado en el interior de su casa el cuerpo sin vida de un vecino en este pequeño pueblo de Zamora
La preocupación de familiares y vecinos activó el aviso, que motivó la intervención de los bomberos de Benavente y de la Guardia Civil
El cuerpo sin vida de un vecino de San Agustín del Pozo ha sido localizado en el interior de su vivienda. La preocupación de familiares y vecinos, que desde hace tiempo no veían al vecino fallecido, activó el aviso a Emergencias 112 de Castilla y León, que requirió la intervención de la Guardia Civil y de los bomberos del Parque de Benavente, en la tarde del pasado lunes.
Al llegar a la vivienda del desaparecido, los bomberos pudieron comprobar que las puertas y persianas se encontraban cerradas, por lo que accedieron a su interior por la parte trasera del inmueble.
Ya en el interior, los bomberos localizaron en el cuarto de baño el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición y la Guardia Civil se hizo cargo de las correspondientes diligencias.
Al parecer, el vecino de San Agustín del Pozo ha fallecido por causas naturales y sus vecinos no le veían pasear por el pueblo desde el pasado mes de junio.
