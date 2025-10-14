El albergue más multicultural de la Zamora rural: hasta medio centenar de nacionalidades

El Camino Sanabrés de la Ruta de la Plata ha mejorado sus infraestructuras, prestaciones y servicios en el albergue de peregrinos "Beatos de Tábara" por el hospitalero José Almeida Rodríguez con el patronazgo de la Asociación de Peregrinos "American Pilgrims" de Estados Unidos y del Ayuntamiento que preside el alcalde Antonio Juárez Núñez.

Tábara cuenta con una de las acogidas peregrinas más antiguas dentro del Camino Sanabrés de la Ruta de la Plata y muestra de ello es que documentalmente ya aparece reflejada en el testamento del primer Marqués de Tábara Bernardino Pimentel (nieto del primer Conde de Alba de Aliste, nacido en 1541 y fallecido el 18 de julio de 1559), manuscrito en el que hizo constar la obligación de sus herederos de contar siempre con un lugar en el que acoger a los peregrinos que pasaran por el pueblo, voluntad que se mantuvo durante muchas generaciones.

A lo largo del último año pasaron por la provincia de Zamora alrededor de 5.000 peregrinos, una cifra similar a las de hace veinte años, a pesar de que se ha producido un descenso del 5,5% en el cómputo global jacobeo de España.

El albergue de Tábara acogió un total de 1.846 peregrinos, de los cuales el 71,03% eran hombres y el 28,03 mujeres, por lo cual se sigue manteniendo la tendencia de un camino recorrido principalmente por peregrinos que han llegado de alrededor de 50 países diferentes. Además de los habituales que aportan cada año peregrinos al camino, este último año tuvimos de China, México, Japón, Letonia, Moldavia, Kenia, Kazajistán y Siberia lugares de procedencia nada habituales.

En cuanto a la forma de hacer la peregrinación aquí estamos viendo una tendencia cada vez más importante de los que recorren el camino a pie que representan el 93,18%, mientas que en bicicleta lo hacen un 6,77% y, residualmente, un peregrino paso a caballo.

Según el hospitalero José Almeida Rodríguez: "Este camino es diferente al resto de caminos que siguen los peregrinos, ya que el 51,71% de los peregrinos que tenemos registrados son mayores de sesenta años, lo que nos indica que esos caminos son elegidos por devotos ya más veteranos".

Donde se está notando un cambio importante en la peregrinación es en la procedencia de los peregrinos, ya que hace unos años se mantenía un equilibrio entre los peregrinos españoles y extranjeros, pero en la actualidad es más significativo el número de peregrinos de otros países subiendo hasta el 67,67%. Alemania es quien más peregrinos aporta con el 12,94%, seguido de Italia (11,75%) y Francia (9,69%). En cuanto a los españoles el mayor porcentaje, un 4,82%, son de Madrid; seguidos por los de Cataluña (4,33%) y Andalucía (4,28%).

El lugar donde inician la peregrinación nos hace ver que los peregrinos son de largo recorrido, ya que el 46,94% comenzaron su peregrinaje en Sevilla y por lo tanto hicieron prácticamente completa la ruta jacobea desde el Sur (Andalucía) hasta Santiago desde Compostela. Zamora con un 11,42% y Granja de Moreruela con el 10,50% se posicionan como elecciones cada vez más relevantes.

El albergue de Tábara desarrolla su actividad mediante el sistema de acogida tradicional, a la vieja usanza, en la que el peregrino es siempre los más importante y donde nadie que allí llega se queda sin un lugar a cubierto en la que poder descansar. Al frente esta como hospitalero José Almeida Rodríguez, natural de Venialbo (Tierra del Vino) y antaño emigrante en el País Vasco, que lo conoció al peregrinar por primera vez en 2005 por el Camino Sanabrés.

Las previsiones con vistas al cierre del balance de todo el año 2025 aventuran un descenso de hasta un 25% debido a tres causas diferentes y todas ellas de fuerza mayor: las intensas lluvias de la primavera que inundaron la mayor parte de los senderos del Camino Sanabrés, las olas del calor del verano y los incendios forestales que han afectado de forma negativa a las peregrinaciones. n

American Pilgrims

American Pilgrims es una de las asociaciones más importantes del mundo relacionadas con los Caminos de Santiago contando con numerosos socios en todo el territorio de Estados Unidos, los cuales abonan unas cuotas y donaciones que les permite contar con una economía saneada empleando parte de ella en los Camino Jacobeos. Cada año promueve una serie de ayudas exclusivas para albergues rurales como es el caso de los de la provincia de Zamora que se dedican a la acogida tradicional con vistas a que puedan cubrir sus necesidades más urgentes, más concretamente en lo que respecta a un correcto funcionamiento.

El albergue de peregrinos "Beato de Tábara" recurrió a dichas ayudas y American Pilgrims en su programa anual de 2025 les concedió una ayuda de 10.000 euros mediante el cual se ha ejecutado la instalación de 14 placas solares de gran tamaño que proporcionarán la energía necesaria para de esta manera cubrir las necesidades que puedan tener los peregrinos que a lo largo de los 365 días del año.