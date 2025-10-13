Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sayago traza con la Universidad de Salamanca un "plan multilateral" para revitalizar la comarca

Entidades y personalidades trabajarán con el rector Juan Manuel Corchado para abordar un proyecto «realista»

De derecha a izquierda, Juan Manuel Corchado, Francisco Rodríguez, Carlos Vega y José Martín Barrigós. | CEDIDA

De derecha a izquierda, Juan Manuel Corchado, Francisco Rodríguez, Carlos Vega y José Martín Barrigós. | CEDIDA

Estefanía Vega

«¿Por qué no hacer un pueblo de la piedra seca como ya existe un pueblo de los libros?». Entidades y personalidades de la comarca de Sayago están dando los primeros pasos en aras de acordar un plan holístico y multilateral que, mediante un posible acuerdo marco con la Universidad de Salamanca, permita revitalizar la comarca poniendo en valor el rico y único patrimonio cultural.

La intención pasa por implementar un plan global que permita «atraer y fijar población mediante la creación de empleo de calidad, servicios adecuados y una oferta territorial atractiva (vivienda, cultura, conectividad) que permita tanto la actividad tradicional (ganadería y agricultura) como nuevas actividades (turismo sostenible, valor añadido agroalimentario, teletrabajo, economía creativa, etc.)», tal y como avanza el periodista y escritor José Martín Barrigós.

Primera reunión

Un objetivo que ya se ha expuesto en una primera reunión «muy cordial» con el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, en la que se avanzaron ideas y posibles proyectos de colaboración en forma de programas de formación y prácticas de los alumnos de las distintas Facultades y Escuelas del campus interprovincial.

Al encuentro asistieron también el presidente de la Asociación de Empresarios de Sayago, Francisco Rodríguez, y del presidente de la Mancomunidad Sayagua y de Asisa, Carlos Vega.

El enfoque, en opinión de Barrigós, es claro en una comarca que cuenta con miles de kilómetros de cortinas erigidas con la técnica de la piedra seca y cuyo reconocimiento escapó en su día a la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. «Tenemos la mejora piedra seca de Europa y es una pena que un recurso como este no se ponga en valor y se explote».

Avales

A la espera de próximas reuniones que permtirán avanzar y dar forma a futuras medidas, reconoce Barrigós la importancia de contar con «el aval de alguna cátedra» de instituciones de prestigio a la hora de solicitar proyectos y recursos.

Añadía, en calidad de autor del libro «Mítico Sayago», el atractivo que supondría para estudiantes de Sociología o Antropología incorporar en sus campus una base bibliográfica sobre el patrimonio de Sayago. Asimismo, esbozaba la idea de implementar rutas con el alumnado procedente de los programas Erasmus.

Unas propuestas que aún deberán tomar forma para apostar por un plan «concreto y realista» pero que permita agrupar «todas las especialidades ofreciendo un abanico de oportunidades porque en cada faceta tenemos algo que aportar y viceversa».

Noticias relacionadas y más

Los empresarios de Sayago trasladaban, en voz de su presidente, la apuesta para atraer a estudiantes que permitan colaborar en labores de restauración (por ejemplo, de elementos religiosos) y de marketing digital como motor de impulso de los negocios asentados en el medio rural.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Amplían con placas solares un parque eólico en Zamora: el pueblo aspira a ser uno de los ayuntamientos más ricos de España
  2. Un municipio de Zamora habilita un 'refugio' para el descanso de la Guardia Civil
  3. Muere una persona que conducía un coche entre Zamora y Fermoselle: el vehículo comenzó a arder
  4. Ganaderos afectados por los incendios de Sanabria tendrán que devolver los bebederos para animales
  5. Un pequeño pueblo de Zamora evoca sus recuerdos más dulces con la apertura de un nuevo museo
  6. Un pueblo de Sayago, sede de un encuentro sobre el proyecto que quiere repoblar Zamora a través del empleo
  7. Caos en este municipio de Zamora: Quejas vecinales por la acumulación de 'trastos' en la calle
  8. Arranca la campaña micológica en el noroeste de Zamora con la concesión de permisos en 66 pueblos

Sayago traza con la Universidad de Salamanca un "plan multilateral" para revitalizar la comarca

Sayago traza con la Universidad de Salamanca un "plan multilateral" para revitalizar la comarca

Sanabria se protege frente a los incendios: Otro pueblo aprueba la ordenanza de limpieza de solares

Sanabria se protege frente a los incendios: Otro pueblo aprueba la ordenanza de limpieza de solares

Un cuerpo volcado en "obrar milagros"

Un cuerpo volcado en "obrar milagros"

La última propuesta para ir a la moda y sentir orgullo de Zamora: el dinero en metálico, mucho mejor en estos monederos

La última propuesta para ir a la moda y sentir orgullo de Zamora: el dinero en metálico, mucho mejor en estos monederos

Gratitud a la Guardia Civil por su labor primordial en el incendio de Puercas en Zamora

Gratitud a la Guardia Civil por su labor primordial en el incendio de Puercas en Zamora

Las imágenes de la fiesta del Pilar en los cuarteles de la provincia

Las imágenes de la fiesta del Pilar en los cuarteles de la provincia

La Guardia Civil celebra el Día de la Hispanidad en Venialbo con un emotivo izado de bandera

La Guardia Civil celebra el Día de la Hispanidad en Venialbo con un emotivo izado de bandera

El capitán de Puebla alude a la lacra de los incendios y el problema pérdida de población

El capitán de Puebla alude a la lacra de los incendios y el problema pérdida de población
Tracking Pixel Contents