Sayago traza con la Universidad de Salamanca un "plan multilateral" para revitalizar la comarca

«¿Por qué no hacer un pueblo de la piedra seca como ya existe un pueblo de los libros?». Entidades y personalidades de la comarca de Sayago están dando los primeros pasos en aras de acordar un plan holístico y multilateral que, mediante un posible acuerdo marco con la Universidad de Salamanca, permita revitalizar la comarca poniendo en valor el rico y único patrimonio cultural.

La intención pasa por implementar un plan global que permita «atraer y fijar población mediante la creación de empleo de calidad, servicios adecuados y una oferta territorial atractiva (vivienda, cultura, conectividad) que permita tanto la actividad tradicional (ganadería y agricultura) como nuevas actividades (turismo sostenible, valor añadido agroalimentario, teletrabajo, economía creativa, etc.)», tal y como avanza el periodista y escritor José Martín Barrigós.

Primera reunión

Un objetivo que ya se ha expuesto en una primera reunión «muy cordial» con el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, en la que se avanzaron ideas y posibles proyectos de colaboración en forma de programas de formación y prácticas de los alumnos de las distintas Facultades y Escuelas del campus interprovincial.

Al encuentro asistieron también el presidente de la Asociación de Empresarios de Sayago, Francisco Rodríguez, y del presidente de la Mancomunidad Sayagua y de Asisa, Carlos Vega.

El enfoque, en opinión de Barrigós, es claro en una comarca que cuenta con miles de kilómetros de cortinas erigidas con la técnica de la piedra seca y cuyo reconocimiento escapó en su día a la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. «Tenemos la mejora piedra seca de Europa y es una pena que un recurso como este no se ponga en valor y se explote».

Avales

A la espera de próximas reuniones que permtirán avanzar y dar forma a futuras medidas, reconoce Barrigós la importancia de contar con «el aval de alguna cátedra» de instituciones de prestigio a la hora de solicitar proyectos y recursos.

Añadía, en calidad de autor del libro «Mítico Sayago», el atractivo que supondría para estudiantes de Sociología o Antropología incorporar en sus campus una base bibliográfica sobre el patrimonio de Sayago. Asimismo, esbozaba la idea de implementar rutas con el alumnado procedente de los programas Erasmus.

Unas propuestas que aún deberán tomar forma para apostar por un plan «concreto y realista» pero que permita agrupar «todas las especialidades ofreciendo un abanico de oportunidades porque en cada faceta tenemos algo que aportar y viceversa».

Los empresarios de Sayago trasladaban, en voz de su presidente, la apuesta para atraer a estudiantes que permitan colaborar en labores de restauración (por ejemplo, de elementos religiosos) y de marketing digital como motor de impulso de los negocios asentados en el medio rural.