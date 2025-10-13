Sanabria se protege frente a los incendios: Otro pueblo aprueba la ordenanza de limpieza de solares

El Ayuntamiento de Lubián ha aprobado inicialmente la nueva ordenanza reguladora de la limpieza de terrenos y solares en suelo urbano, urbanizable y rústico, remitida por la Diputación de Zamora a todos los Ayuntamientos.

El municipio se suma además a la propuesta de la Diputación para llevar a cabo la redacción de Planes de Emergencia para los municipios de la provincia, aportando la información de cada pueblo.

El alcalde de Lubián, Felipe Lubián Lubián, aseguraba sobre el estado de limpieza de solares y fincas que en los cascos urbanos "hay de todo", aunque el principal riesgo son "fincas que ya no se cultivan y que este año la hierba ha crecido un metro, cerca de las casas, con el consiguiente riesgo".

La casuística de los incendios ha cambiado mucho, como reconocía el alcalde, así "creí que un incendio en este pasto aparentemente se puede apagar, pero ahora se complica".

En prácticamente todos los anejos hay establecidas medidas de limpieza de fincas y solares, costeadas por las Juntas Vecinales de Montes en Mano Común.

Así, en Padornelo "hay un operario de la Junta Vecinal que desbroza ceca de las casas, como también tienen un trabajador en Aciberos". En Lubián también se incorpora una persona para trabajos de desbroce y limpieza.

En el anejo de Hedroso, de cara a los meses de verano, también se contratan trabajos de limpieza a una empresa de Ventas de la Barrera (Ourense). En el anejo de Hedradas "también tienen un operario" contratado por la Junta Vecinal. Alguno de los anejos incluso ya tienen trazada una franja perimetral alrededor del casco urbano para protegerse de los incendios.

Como la mayor parte de los Ayuntamientos se suma a la elaboración de Plan de Prevención, precisando el tipos de superficie como cascos urbanos, suelos forestal, monte bajo y medios disponibles de extinción.

Lubián cuestionó que los alcaldes tenga que preocuparse de apagar los incendios, y de la inviabilidad de ejecutar ese plan desde los propios Ayuntamientos "una cosa es la teoría y otra la práctica y la situación actual, si no hay personal y la mayoría de la gente somos mayores y jubilados ¿a ver qué va a hacer el alcalde?".