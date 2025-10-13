Presencia sayaguesa en el Certamen de Tamborileros de Guadramiro (Salamanca)
El tamborilero Pablo García y las bailadoras Estela García y Nahiara Alonso, de Almeida de Sayago, firmaron una actuación "excelente"
I. G.
La comarca de Sayago ha estado presente en el VII Certamen de Tamborileros ‘Andrés Calles’ de Guadramiro (Salamanca) a través del tamborilero Pablo García y las bailadoras Estela García y Nahiara Alonso, de Almeida de Sayago, firmando una actuación "excelente".
La localidad salmantina ha acogido la séptima edición con un homenaje a quien fuera uno de los principales tamborileros salmantinos, Andrés Calles, natural de Guadramiro.
El VII Certamen de Tamborileros ‘Andrés Calles’, desarrollado este domingo, ha reunido a más de una treintena los grupos y bailadores, llegados de diferentes puntos de Salamanca y Zamora.
El público pudo disfrutar de toques y bailes variados, incluyendo el baile de la bandera, estando amenizados los bailes del certamen por la flauta y el tamboril del sayagués Pablo García Alonso, así como de Albert Calderón, Andrés García del Arco, Chan Hernández, Diego Hernández Vicente, Diego Rengel, Iván García Pacheco, Juan Pablo González García, Martín García Mateos, Mateo Vicente Guarido y Pepe Torres.
En cuanto a las bailadoras y bailadores, además de las sayaguesas Estela García Alonso y Nahiara Alonso Mendes, tomaron parte en el certamen Alejandro Vicente Pacho, Carmen Encinas González, Engracia Martín, Esther Montero Vicente, Fran Vicente Rodríguez, Héctor Montero Vicente, Jessica Joaquín Rodríguez, Jesús Del Arco Bravo, Luis María Miguel Del Corral, Lydia Prieto Herrero, Marina Enrique Bartolomé, Miguel Santos Aparicio, Nayra Vicente Nieto, Paula García Boyero, Sofía Enrique Bartolomé, Vega Vicente Pacho, Virginia Boyero y Yoel Vicente Nieto.
