El grito de Sanabria a la Junta para prevenir los incendios: "hagan caso a los pueblos"

La Alianza UPA-COAG ha trasladado este lunes la protesta a la Plaza del Mercado de El Puente de Sanabria donde cerca de 200 personas secundaron la reivindicación de medidas urgentes para prevenir incendios y resarcir a los directamente perjudicados por los incendios del pasado mes de agosto. Y no faltó la artillería dialéctica para exigir la “dimisión” de los responsables de la gestión. Un día que coincidía con el descenso del nivel alto de peligro a nivel medio.

El representante comarca de COAG, José Manuel Soto, reconocía el hartazgo “no tenemos ganas de fiestas, estamos muy hartos de estar en la calle cada cuatro días pero nos sobran motivos”. La protesta se materializaba en la plaza de El Puente para poner en evidencia la repercusión que tuvieron los incendios en todos los sectores “el día 18 de agosto no había mercado”. Exigió que “hagan caso a los pueblos cuando decimos que hay que hacer en cada sitio, cortafuegos como dios manda, caminos limpios, carreteras despejadas”. Denunció “el fuego es negocio para algunos”, “hay que cambiar el sistema”.

GALERÍA | Protesta en Sanabria por los incendios / Araceli Saavedra

Cristina Fernández, en representación de UPA, reclamó la recuperación del Plan 42 que mejoró la actividad ganadera, las medidas de prevención y la mecanización de las explotaciones. Los desbroces llevados a cabo directamente por los ganaderos se suprimieron en favor de los “amigos”. Reclamó la modificación de la Ley de Montes que criminaliza a ganaderos y cazadores, mayor participación de la población rural en la gestión del entorno en el que vive.

Soto precisó que la Diputación complementará el pago de daños por las reses perdidas, alrededor de 50 animales, tras las gestiones con la institución y su compromiso “de que se va a completar esa ayuda”.

Criticó la ausencia de alcalde de Galende y recordó que El Puente fue el lugar donde más consecuencias hubo a causa de los incendios “los comercios de aquí tuvieron que cerrar las puertas, cerrar los negocios, se dejó de vender, se dejó de cobrar, señor alcalde, en pleno mes de agosto, se jodió el verano. Se jodió la campaña, por eso estamos aquí”. También se prevén ayudas para los castañicultores que perdieron castaños, especialmente en los incendios en Castromil.

Abordó el problema de las “pérdidas directas” de los ganaderos en el parque “se le quemaron los pastos y algunos han tenido la desgracia de perder a animales”. Las ayudas “no son soluciones, la solución es que no se queme”. Trasladó el apoyo de la Alianza por los que realmente se vieron perjudicados pero “por el jeta, no; especulación, no; mentiras, no”. Remarcó que “ha habido tres pueblos que se le quemaron los pastos totalmente San Martin de Castañeda, Vigo y Ribadelago. A los demás parcialmente. A algunos nada y tienen derecho a ayudas. Pero que no se pasen de listos”.

Reivindicó la labor de los trabajadores en las provincias de Zamora, León y Ourense y parte del territorio nacional “había que dejar a los trabajadores trabajar que son los que están dando la batalla todos los días”. Recordó las pérdidas humanas “hace tres años perdimos cuatro personas, este año perdemos otras cuatro ¿seguimos así, señores de Medio Ambiente? Pidió la dimisión del director General de Medio Ambiente “este señor lleva 15 años haciendo daño a esta tierra”.

Recordó la supresión de los fondos para el Parque Natural y la Reserva y su destino “siempre a tierra quemada y tiene que venir a tierra verde”. El responsable de Coag recordó que quedan bosques “todo Manzanal de Arriba, Pedralba, Robledo y Ungilde, nos queda la Requejada”.