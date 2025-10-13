Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extinguido un incendio en una parcela de Quintanilla del Monte

Bomberos de Tierra de Campos, personal de la Junta y Guardia Civil se desplazan a la zona

I. G.

Una columna de humo a poco más de un kilómetro del pueblo de Quintanilla del Monte (Zamora) ha hecho saltar las alarmas esta mañana. Y todo por el incendio declarado en unas tierras de pajas.

Hasta el lugar se ha desplazado el camión de los Bomberos voluntarios de Tierra de Campos, una carroceta y otros dos vehículos con cuadrillas de la Junta y la Guardia Civil para la extinción del incendio que se ha declarado sobre las 12.00 horas.

La rápida actuación impidió que las llamas llegaran hasta una meda de paquetones de paja. El incendio puede haber quemado unas 20 hectáreas de tierra segada.

