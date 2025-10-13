Extinguido un incendio en una parcela de Quintanilla del Monte

Una columna de humo a poco más de un kilómetro del pueblo de Quintanilla del Monte (Zamora) ha hecho saltar las alarmas esta mañana. Y todo por el incendio declarado en unas tierras de pajas.

Incendio en una parcela de Quintanilla del Monte / Cedida

Hasta el lugar se ha desplazado el camión de los Bomberos voluntarios de Tierra de Campos, una carroceta y otros dos vehículos con cuadrillas de la Junta y la Guardia Civil para la extinción del incendio que se ha declarado sobre las 12.00 horas.

Incendio en Quintanilla del Monte / Cedida

La rápida actuación impidió que las llamas llegaran hasta una meda de paquetones de paja. El incendio puede haber quemado unas 20 hectáreas de tierra segada.