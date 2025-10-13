Cuatro personas heridas tras la colisión entre un turismo y un autobús en la A-52

Se inicia una nueva semana, pero las carreteras zamoranas mantienen la tónica habitual de este mes de octubre, con un nuevo accidente que deja varios heridos. En esta ocasión, los hechos se han producido en la autovía A-52, donde cuatro personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la notificación de este suceso se ha producido a las 16:14 de la tarde, cuando se ha informado de la colisión entre un turismo y un autobús en torno al punto kilométrico 77 de dicha carretera, dentro del término municipal de Palacios de Sanabria.

Coordinados por el centro de emergencias 112 Castilla y León, se ha movilizado de inmediato a agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que han acudido hasta este punto para certificar que había heridos, al contrario de lo que se había indicado en un primer momento por vía telefónica desde el propio lugar. Así pues, ha sido necesario el traslado hasta la A-52 de una ambulancia de Emergencias Sanitarias -Sacyl- para tratar a dos adultos (42 y 46 años) y dos menores (4 y 6 años). Las heridas sufridas, leves en todos los casos, se habrían producido debido a la activación de los 'airbag' del vehículo.