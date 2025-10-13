Cuatro personas heridas tras la colisión entre un turismo y un autobús en la A-52
Aunque con pronóstico leve, dos menores han resultado heridos al activarse los 'airbag'
Se inicia una nueva semana, pero las carreteras zamoranas mantienen la tónica habitual de este mes de octubre, con un nuevo accidente que deja varios heridos. En esta ocasión, los hechos se han producido en la autovía A-52, donde cuatro personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la notificación de este suceso se ha producido a las 16:14 de la tarde, cuando se ha informado de la colisión entre un turismo y un autobús en torno al punto kilométrico 77 de dicha carretera, dentro del término municipal de Palacios de Sanabria.
Coordinados por el centro de emergencias 112 Castilla y León, se ha movilizado de inmediato a agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que han acudido hasta este punto para certificar que había heridos, al contrario de lo que se había indicado en un primer momento por vía telefónica desde el propio lugar. Así pues, ha sido necesario el traslado hasta la A-52 de una ambulancia de Emergencias Sanitarias -Sacyl- para tratar a dos adultos (42 y 46 años) y dos menores (4 y 6 años). Las heridas sufridas, leves en todos los casos, se habrían producido debido a la activación de los 'airbag' del vehículo.
- Amplían con placas solares un parque eólico en Zamora: el pueblo aspira a ser uno de los ayuntamientos más ricos de España
- Accidente mortal en Zamora: se salió de la carretera y el coche comenzó a arder
- Un municipio de Zamora habilita un 'refugio' para el descanso de la Guardia Civil
- Ganaderos afectados por los incendios de Sanabria tendrán que devolver los bebederos para animales
- Caos en este municipio de Zamora: Quejas vecinales por la acumulación de 'trastos' en la calle
- Arranca la campaña micológica en el noroeste de Zamora con la concesión de permisos en 66 pueblos
- Críticas por el reiterado uso de plenos extraordinarios urgentes en este pueblo de Zamora
- Merujero: el gentilicio de un pueblo de Zamora que muy pocos conocen