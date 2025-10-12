Una vacada "ocupa" el casco urbano de Villalverde

Un centenar de vacas que campean sin control por el casco urbano, carreteras, caminos, fincas, jardines y hasta el parque infantil mantiene en jaque a los vecinos de Villalverde. El vecindario ha interpuesto más de una decena de denuncias por la falta de supervisión de los animales, daños en huertos y jardines y hasta por lesiones por caídas y al intentar espantar las vacas. El problema se ha agravado porque la falta de agua y la sequía empuja a los animales al único punto donde pueden beber, los pilones de agua de la fuente situada en la plaza del pueblo.

Las llamadas a la Guardia Civil y Seprona son repetidas desde hace tres años. "Lo que era una buena cosa para el pueblo, que estuviera el ganado pastando para prevenir los incendios se ha convertido en un problema", así describe la situación una de las vecinas que se ha visto como las vacas se comían las flores y arbustos del jardín.

La ganadería, cuyo titular es de un pueblo del Páramo en León, alquiló a un particular unas fincas pero ha colonizado todo el pueblo, desde los comunales hasta las fincas particulares que incluso están cerradas. En este corto periodo de tiempo el titular de la explotación se empadronó y fue elegido en 2023 concejal en el Ayuntamiento de Justel al que pertenece la pedanía de Villalverde. Con el empadronamiento y el alquiler de una vivienda "alguien le dijo que podía pastar en los comunales, pero no es así, tiene que cumplir unas condiciones que no cumple". No consta ningún contrato de granjería ni con el Ayuntamiento, ni con la comunidad vecinal que le permita el acceso a fincas y terrenos de uso comunitario.

Los vecinos han trasladado al Ayuntamiento el descontrol de los animales con la orden verbal de que los animales no tienen que estar en las calles del pueblo. Las deposiciones de las vacas por las calles, en la pista deportiva, en el parque infantil y a las puertas de las casas, ensucian el pueblo e incluso alguna persona se ha caído al resbalarse.

Una vacada "ocupa" el casco urbano de Villalverde

"Los que somos del pueblo sabemos que las vacas andan por la carretera y vamos con cuidado" pero los animales pueden aparecer en cualquier momento con el riesgo de un accidente. El autobús que hace la ruta escolar también ha tenido algún frenazo inesperado.

Ni una flor, ni un tiesto, ni las camelias, ni los cactus se salvan de las vacas. Una de las vecinas sufrió el 20 de agosto un accidente cuando fue a espantar la vaca que estaba a la puerta del jardín. La mujer se cayó y el animal fue a embestirla, gracias a su hermano que evitó el arranque del animal. La mujer sufrió una rotura de hombro y su hermano, en otra ocasión, una lesión en una pierna. Rompen cercas de jardines y hasta derriban alambradas para entrar en huertos y fincas de frutales. "No dejan ni una manzana, ni una lechuga, se comen hasta los tomates".

El vallado de caminos impide a los titulares acceder a sus fincas, terrenos que por otro lado han sido colonizados por las vacas sin permiso de sus titulares. Ha habido enfrentamientos verbales entre vecinos, pastores y propietarios por la reiterada entrada en las propiedades particulares. Hay vecinos que se levantan de madrugada para evitar que las vacas entren en sus propiedades, cuando los animales se refugian en las calles del casco urbano y aprovechan para entrar en huertos y jardines. Los vecinos reclaman que se encierre en una cerca a los animales durante la noche. El abandono de los animales llega al punto de morir varias vacas y no recogerlas. Así un toro pereció atrapado en un lodazal del que no pudo salir.

La preocupación es extrema porque hay muchas personas mayores en el pueblo "a mi madre que tiene 90 años le he dicho que no se le ocurra ir a espantar a las vacas si entran en el huerto porque la pueden tirar o cualquier cosa. Si mi madre las ve comiendo lo primero que va a hacer va a ser ir a espantarlas".