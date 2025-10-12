Durante el día y también de modo continuo en los períodos del año demasiado fríos (letargo invernal) o demasiado secos (estivación), es decir, durante la mayor parte de su existencia adulta, el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) permanece enterrado en pequeñas madrigueras que pueden superar los 50 cm de profundidad. Para excavarlas, utiliza los espolones que le dan nombre y que son, en realidad, los tubérculos metatarsianos de sus extremidades posteriores, que presenta muy desarrollados y endurecidos, a modo de espuela de color negro. Debido a esta eficaz estrategia de protección, este anfibio anuro requiere la presencia de sustratos sueltos, fáciles de excavar, y prefiere especialmente los terrenos arenosos. Por otro lado, como sus renacuajos tienen un desarrollo larvario bastante prolongado (tres o cuatro meses) precisa de masas de agua de cierta extensión y que no se sequen con rapidez. Ambos aspectos fundamentales de su biología condicionan en muy gran medida su área de distribución y los hábitats que ocupa a lo largo de la misma.

El sapo de espuelas

Su área de distribución mundial comprende la península ibérica y el sur de Francia. En la península falta en las regiones cantábricas, los Pirineos y las áreas más áridas del extremo sureste. Se trata de una especie de querencias mediterráneas que evita las zonas más altas y frías pero también las demasiado áridas. En la provincia de Zamora se encuentra ampliamente extendido, estando ausente de Sanabria, gran parte de La Carballeda y sectores de Aliste. La distribución más amplia y las densidades más altas se localizan en el cuadrante suroccidental, especialmente en la comarca de Sayago, donde todavía se reproduce abundantemente en las llagonas o charcas ganaderas y en los caozos o pozas de sus riveras o arroyos.

Debido a la tendencia negativa que se viene observando en sus poblaciones, el sapo de espuelas se halla incluido actualmente en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), concretamente en la categoría de “Vulnerable”. Entre los factores que están ocasionado la regresión de sus antaño abundantes poblaciones, podemos destacar los siguientes: destrucción de sus hábitats de reproducción, cambios de uso del suelo, uso de pesticidas y abonos químicos, muerte por atropello y la expansión de especies alóctonas invasoras, como el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii). En este sentido, el sapo de espuelas sigue la norma actualmente predominante entre los anfibios, los cuales se han convertido en el grupo de vertebrados cuya situación se está poniendo más complicada en esta grave crisis de biodiversidad que enfrentamos y de la que somos evidentes responsables. Crisis que no es menos grave ni preocupante que la climática aunque se le preste muchísima menos atención.