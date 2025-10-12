El río Tera, en su curso medio, discurre por un angosto valle que se ha aprovechado para la construcción de tres embalses, el de Cernadilla, el de Valparaíso y el del Agabanzal, proyectados, además de para la producción eléctrica, para la potenciación de los regadíos en la fecunda vega inferior, ya en la comarca benaventana. Al norte de su cauce, en gran parte de su recorrido, se extiende una amplia planicie sobre la que se ubican diversas localidades. Una de ellas es San Salvador de Palazuelo, designada antiguamente sólo como Palazuelo o más propiamente Palazolo, emulando lo marcado en diplomas de tiempos medievales.

San Salvador de Palazuelo, bucólico enclave rodedo de prados y sotos arbolados

Centrándonos en la historia, este lugar aparece mencionado bien pronto en los documentos escritos. Ya existía en el siglo XII, pues su nombre figura en un texto datado en el año 1152. En esa fecha el rey Alfonso VII el Emperador donó al monasterio de San Martín de Castañeda el pueblo inmediato de Asturianos. Para delimitar y amojonar con precisión su término, acudió hasta él el monje Pedro Cristiano, el cual convocó como testigos a hombres de diversas poblaciones circundantes. De este lugar de Palazuelo acudieron cuatro de sus vecinos, de los cuales se conocen sus nombres, Jimeno Pétriz, Pedro Gutiérrez, Pelayo Gutiérrez y Jimeno Peláiz. Sobre el primero se aclara además que era soldado.

El propio monasterio sanabrés consiguió en Palazuelo numerosas propiedades, unas por donación, pero la mayor parte por compras. Se conservan las actas que lo certifican, fechadas en 1155, 1158, 1159 y 1161, en las quedan reseñados los detalles de esas operaciones comerciales y los nombres de las gentes que vendieron esas heredades. Al fin los monjes lograron que la mayor parte de las tierras locales estuvieran en su poder. Otros bienes fueron adquiridos por la Orden de San Juan de Jerusalén, la cual tenía instituida en la zona una Encomienda con sede en el cercano pueblo de Lanseros. Para evitar diferencias entre las gentes de ambas instituciones, en 1189 el rey Alfonso IX concedió a los vasallos de Castañeda las mismas exenciones y libertades que poseían los súbditos de los sanjuanistas.

Llegados a tiempos modernos, con la instauración de los nuevos ayuntamientos en el año 1833, San Salvador quedó integrado en el municipio de Valdemerilla, el cual fue suprimido en 1940, agregándose entonces al de Cernadilla, del cual forma parte en la actualidad.

El pueblo dista menos de dos kilómetros del señalado Cernadilla, los cuales se prolongan a nueve hasta Mombuey, la cabecera de la comarca. Desde Zamora hay unos 98 kilómetros. En cuanto a las comunicaciones, por la banda norte de su propio término cruza la calzada secular de enlace entre Benavente y el sur de Galicia, denominada la Brea, antaño también aprovechada para las ganaderías trashumantes. Paralela a ella se han trazado modernamente la carretera nacional N-525 y la autovía A-52. Aún perdura por allí la denominada Venta de la Escoba, muy frecuentada en el pasado, pues sirvió a la Brea primero y a la carretera después. A su vez, los enlaces con la autovía se hallan en Mombuey o en Otero. Atraviesa también por ahí la línea ferroviaria de Alta Velocidad, distando la estación de Sanabria unos 15 kilómetros.

Atendiendo a los atractivos paisajísticos del término local, descuellan los enclaves contiguos con el río Tera. Impacta allí la presa del ya señalado embalse de Cernadilla, la cual fue construida en el año 1969. Posee cerca de 400 metros de longitud y casi 70 de altura. Dejando sus instalaciones atrás, avanzando aguas abajo, el río apenas recupera sus formas naturales, ya que enseguida sus corrientes quedan retenidas por el embalse de Valparaíso, cerrado en 1988. Pese a esas tremendas agresiones, en estos parajes localizamos rincones bucólicos, en los que la frondosidad vegetal se combina con la superficie acuática, quieta y mansa, generándose encuadres de intensa belleza. Famoso fue antaño el “Forno de los moros”, ubicado en el pago denominado La Fraga y ahora de difícil acceso. Es una cavidad existente en una roca, ligada a fantásticas leyendas de tesoros escondidos. Su denominación deriva de sus formas, similares a las de un horno de cocer el pan.

En otra dirección, en este caso junto a la actual carretera que comunica con Cernadilla, existen dos agudas lajas pétreas clavadas en el suelo que se designan con el nombre de “Las dos hermanas”. Recolocadas modernamente, siempre fueron notorias y enigmáticas, bien conocidas entre los vecinos, pero ignorándose el fin para el que fueron erguidas.

El casco urbano ocupa espacios despejados, quedando sus edificios diseminados entre fincas diversas, sin formar calles regulares. Se dispersa por la cabecera de un vallejo que desciende hacia el cauce del Tera, pero también por los amplios solares circundantes. Se conservan numerosos inmuebles tradicionales, construidos con mampostería pétrea, siendo el esquisto tipo “ollo de sapo” la piedra más utilizada, ya que es la roca que aflora por toda la zona. Para las techumbres domina la pizarra, extraída de filones comarcales, posiblemente de las canteras existentes en Manzanal de Arriba, al otro lado del Tera. Muchas de las viviendas antiguas se han rehabilitado con esmero, compitiendo en nobleza con las casas modernas, creadas de nueva planta. De entre todas ellas, una exhibe en su fachada un blasón hidalgo, muy bien cincelado y con densa ornamentación. El aspecto general del pueblo resulta sumamente grato, dando una sensación muy positiva de progreso y bienestar. En las afueras aún resiste alguno de los palomares, redondo en este caso, sumamente pintoresco.

De todos los elementos locales el más relevante y valioso es, sin duda, su iglesia parroquial, consagrada a la Transfiguración del Señor. Sus orígenes son románicos, conservando de ese estilo los muros de la nave. En ellos se abren dos portadas, una en cada fachada. La meridional, protegida por un pórtico formado por arcos desiguales, posee dos archivoltas apuntadas, de las cuales, la externa cuenta con un par de columnas como apoyos, cuyos capiteles muestran hojas estilizadas y volutas en sus vértices. Similar es la del costado del norte, orientada hacia el actual cementerio, la cual conserva además una chambrana envolvente decorada con puntas de clavo. El supuesto ábside primitivo desapareció al agregar en el año 1854 el crucero y la actual cabecera. Anteriormente, en 1621, ya se había levantado la torre, recio prisma cuadrado coronado por un agudo chapitel piramidal recubierto de pizarra.

El interior, limpio y magníficamente restaurado, muestra sus muros con la piedra vista, formando un contraste cromático muy grato respecto a las bóvedas blancas. Destaca el retablo principal, barroco, provisto de columnas salomónicas repletas de pámpanos y racimos. En su ático se expone un relieve en el que se muestra la Transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Su ejecución presenta evidentes desproporciones, pero ofrece a cambio un ingenuo encanto, realzado positivamente por una vistosa policromía. La mesa del altar exhibe en su frente una gran cruz de Malta. Como ese signo fue el emblema de la Orden de San Juan, es muy posible que la gestión y propiedad de la parroquia quedara antaño a cargo de los comendadores sanjuanistas. La dotación artística del templo se completa con retablos laterales ya neoclásicos. En uno de ellos se entroniza una noble imagen de Cristo atado a la columna.

El muestrario arquitectónico religioso se completa con dos ermitas situadas a las afueras. A la entrada del pueblo, según se llega desde la carretera general, se ubica la ermita de la Vera Cruz o del Bendito Cristo. Fue un vetusto humilladero que llegó muy decrépito a nuestros tiempos, por lo cual lo derribaron y alzaron de nueva planta. Señalan que el promotor de las obras fue un vecino local, agradecido por un favor atribuido al Crucificado que allí se venera. En nuestros días el edificio presenta una planta octogonal de caras desiguales, con una amplia puerta dotada de rejas de hierro que permiten la visión interna. Por encima se alza una espadaña un tanto asimétrica, con un frontón triangular y dos cruces desiguales en su cumbre.

Aunque esas formas actuales parecen provenir de obras del siglo XVII o XVIII, es muy posible que los orígenes de este recinto de cultos sean muy anteriores

Más bucólica y emotiva es la ermita de Santa Lucía, emplazada varios centenares de metros hacia el sur, solitaria en el medio de un entorno bravío y natural. Queda rodeada por una amplia campa y diversas matas de robles. La historia de este santuario se desconoce, perdurando una tradición que afirma que hubo allí un convento. Una de las citas más antiguas en las que se menciona está fechada en el año 1723 y se recoge en los libros parroquiales. En ella se señala que el obispo de Astorga don José Francisco Bermúdez, en su visita pastoral de ese año, ordena al concejo que repare y adecente el edificio. Consta éste de una cabecera cuadrada que destaca en altura, a la que se une el cuerpo más ancho de las naves. La puerta principal se abre hacia el oeste, amparada por un generoso portal, existiendo otra secundaria en costado norte, con su arco recortado en un solo bloque pétreo. Por dentro posee capilla mayor y dos naves separadas entre sí por postes provistos de zapatas. El arco triunfal debió de ser de medio punto, pero en nuestros días se muestra rebajado, posible resultado de grietas y desvíos en sus dovelas. El altar mayor es el sitial de la imagen titular de Santa Lucía, protectora de la vista, tan venerada en la comarca. A su vez, existe un altar secundario en el cual estuvo colocada la efigie de San Vicente mártir, también honrado con cariño.

Aunque esas formas actuales parecen provenir de obras del siglo XVII o XVIII, es muy posible que los orígenes de este recinto de cultos sean muy anteriores. Al observar el muro oriental, se aprecia la existencia de una pared primitiva que fue ampliada, en la que se aprecian dos ventanillas tapiadas, generadas con jambas y dinteles monolíticos. El conjunto llegó a finales del siglo pasado decrépito y abandonado, a punto de arruinarse. Por fortuna, prendió la ilusión y después de empeños y esfuerzos gravosos se consiguió su restauración. Han vuelto a celebrar las romerías, bien es verdad que la más concurrida trasladada al verano.