Riofrío vuelve a andar tras el incendio de Puercas por un paraíso convertido en tierra quemada

Riofrío de Aliste, localidad enclavada en pleno paraíso natural entre la Sierra de la Culebra y el río Frío, reino de la biodiversidad, recuperó ayer sus tradicionales salidas comunitarias campestres, ya en pleno otoño, tras un trágico verano en que vivió uno de los momentos más críticos de su historia cuando el 12 de agosto el incendio de Puercas, tras arrasar la sierra de Valer y calcinar Posaces, si no es por la actuación de los propios vecinos arrasa el casco urbano del pueblo.

Ruta de senderismo con la tierra quemada como compañera de viaje para 77 amantes de la naturaleza en una ruta de senderismo organizada por la asociación de vecinos "Riofrío Despierta" que preside Nuria Sánchez.

La céntrica Plaza de los Carochos congregó a los senderistas que hicieron camino al andar hasta el Campanario de Posaces, uno de los lugares y parajes más emblemáticos a nivel paisajístico, de historias y leyendas. Se trata de una peculiar peña situada en el último tramo del Valle de Posaces por donde discurre el arroyo del mismo nombre procedente de Abejera antes de tributar sus aguas al río Frío camino de Los Bodonicos de Valer de Aliste.

Para las gentes de Riofrío era "uno de los parajes más hermosos que tenemos en el pueblo, majestuoso en cualquier época del año" entre el frescor de los chopos de ribera y de los pinos de la serranía que un aciago día de agosto el fuego calcinó convirtiéndolo casi todo en cenizas.

Allí, cuenta la leyenda, iban antaño los mozos de Riofrío a demostrar su valentía, desafiantes, poniéndose a hacer el pino sobre el imponente peñasco, sin importarles el precipicio y el peligro más que manifiesto caso de perder el equilibrio.

Tras dejar atrás el Campanario de Posace se cruzaron las aguas del río Frío por el Paso de Sardenoso para subir hasta el Alto de Valdelayegua, por la zona de Los Carrizos, donde separan sus términos Riofrío y Valer, acercándose luego hasta el Pozo el Manantío.

La Fuente la Fraga fue el lugar elegido para tomar el almuerzo antes de continuar por los parajes de Cornalgo, Retalospuertos, Fuente la Estaca, acuífero de Retalgallo y ya por La Colaga entrar de nuevo en Riofrío.

Culminaba la jornada senderística con una comida de hermandad y convivencia en el salón de servicios múltiples donde los caminantes disfrutaron con un sabroso preparado de alubias con almejas, ensalada, empanada de lomo y bacon, postre, café y chupito.

El próximo domingo día 19 de octubre nueva cita, en este caso festiva, con la Virgen del Rosario. La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol acogerá a las 10.30 horas la misa en honor a Nuestra Señora del Rosario donde las mujeres lucirán la ancestral indumentaria tradicional alistana.

En cualquier buena fiesta que se precie de serlo no puede faltar una buena comida que en esta ocasión ser, a las 14.30 horas, a base de entremeses alistanos, ensalada, muslo de pollo asado con patata panadera, postre, café y chupito.

Para poner el broche de oro a la jornada festiva se contará a las 17 horas con la actuación en la Plaza de los Carochos del grupo de coros y danzas de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes por cortesía del Área de Cultura de la Diputación de Zamora.

El Ayuntamiento de Riofrío (Abejera de Tábara, Sarracín y Cabañas) es el municipio de La Raya de España y Portugal que más y mejor ha apostado en los últimos años por las rutas de senderismo y la puesta en valor de su patrimonio cultural tanto a nivel material como inmaterial. Su Red de Rutas es en la actualidad una de las mejores ofertas para los amantes de la práctica del senderismo ya sea en solitario, en familia o con amigos, a pie, a caballo o en bicicleta.

Se trata de tres rutas circulares que en su conjunto nos ofrecen una alternativa de 59 kilómetros por la Sierra de la Culebra y el Río Frío que podemos hacer en unas 6 horas y 15 minutos, estando señalizadas por Imba España, con flyes en castellano, inglés y portugués: del "Lobo y el Madroño", "Los pastores y las Tradiciones" y "Descenso del Becerril".

Por desgracia parte del recorrido fue arrasado por el fuego destruyendo entre otros elementos las ancestrales Corralas de Pastores (pariciones).