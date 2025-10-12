Accidente mortal en Zamora: se salió de la carretera y el coche comenzó a arder
El fallecido es un hombre que conducía el vehículo por la CL-527
A. A.
Accidente mortal en Zamora de madrugada. Un hombre ha fallecido tras la salida de vía del coche que conducía, vehículo que comenzó a arder. El suceso ha ocurrido a las seis y veinte de la mañana de este domingo. A esa hora, el Parque de Bomberos Zona Sur de Bermillo de Sayago recibió un aviso del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León alertando del incendio de un coche en el kilómetro 18 de la CL-527, sentido Fermoselle. En concreto, el suceso se produjo a la altura del término municipal de Pereruela.
Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos de la Diputación de Zamora, que a su llegada comprobó que el vehículo había sufrido una salida de vía y se encontraba "totalmente incendiado", según fuentes de la institución provincial.
Los efectivos procedieron a las labores de extinción del fuego del vehículo así como su propagación a la vegetación colindante. Asimismo, los bomberos rescataron el cuerpo sin vida de la persona ocupante del vehículo, que lamentablemente había fallecido. Los servicios sanitarios presentes únicamente pudieron certificar el fallecimiento del hombre. En el operativo también participó la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes.
