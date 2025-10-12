La Guardia Civil de Lubián homenajea a la Guardería Medio Ambiental en los actos del Pilar

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, felicitaba y apoyaba a los agentes del puesto de Lubián por su servicio en los incendios que afectaron este verano a la Alta Sanabria, felicitación que se hacía por videollamada con el Sargento Comandante de Puesto, Alexander Méndez Dacosta, a primera hora de la mañana. El cuartel de Lubián abría con este reconocimiento los actos conmemorativos del Día del Pilar, patrona del cuerpo y de la Hispanidad.

La iglesia de San Mamés se llenaba de vecinos y familias de los agentes para asistir a la misa oficiada por el párroco, Luis Alfredo Carrión, quien felicitaba y animaba a los agentes seguir con su labor de cuidar de los vecinos. Felicitaba además a todas las Pilares de la parroquia, en su día. La banda de gaitas de As Portelas ensalzaba con su música los actos dentro y fuera del templo.

En el acto castrense, Alexander Méndez, hacía un reconocimiento a los Agentes Medioambientales y hacía entrega al jefe de Comarca Forestal de Baja Sanabria, José Francisco Carreño, una placa en reconocimiento a labor en la lucha contra los incendios. “Han trabajado con nosotros día a día”. El comandante de puesto mencionó específicamente al agente medioambiental Hipólito Hernández por su estrecha colaboración y “por arriesgar la vida por todos nosotros".

Carreño agradecía este reconocimiento y señalaba que pese a la gravedad y los riesgos “no ha habido accidentes graves” aunque describió situaciones extremas “tuvieron que salir cinco cuadrillas corriendo” “huyendo del fuego” y reconoció esa labor de “trabajando codo con codo”. “Pensé que después del incendio de la Culebra no iba a volver pasar”, pero es un problema generalizado “ya no es solo Zamora” sino en otras provincias. “Esto hay que pensárselo mucho y reflexionar sobre el abandono de las administraciones de estas zonas rurales.

Méndez abría su intervención agradeciendo previamente a autoridades y vecinos su presencia y señaló “el problema que hemos tenido con los incendios” para alabar “la labor de los compañeros en los distintos incendios que nos competen”.

Esos incendios han sido en Castromil, Villanueva de la Sierra y Porto, y agradeció la colaboración de los alcaldes de Hermisende, Pías, Porto y Lubián que participaron de la extinción, en el puesto de mando y hasta en acoger a las personas evacuadas. Además de brindar sol “la Virgen del Pilar ha tenido a buenas acompañarnos y arroparnos en los distintos incendios. De no ser por ella habría sido complicado estar allí”. Mencionó “a las familias porque muchas veces no nos acordamos de ellas, y esperan ese WhatsApp, esa llamada, ese aliento para saber que estamos bien”. A los vecinos “que han estado y han tenido mucha paciencia con nosotros y han protegido sus pueblos”. Reconocimiento a la UME, los agentes medioambientales y a todas las personas que han estado en boca de fuego.