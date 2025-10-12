J. V.

La Guardia Civil celebra el Día de la Hispanidad en Venialbo con un emotivo izado de bandera

Por todos los rincones de Zamora, el 12 de octubre ha vuelto a ser un día muy especial para la Guardia Civil. Cada puesto del insituto armado ha vivido hoy una jornada llena de homenajes y momentos emotivos, como es el caso de Venialbo. En el puesto de referencia de la comarca de Tierra del Vino, los agentes de 'La Benemérita' han realizado un izado de bandera para alegría y emoción de los allí presentes.