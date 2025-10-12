Gratitud a la Guardia Civil por su labor primordial en el incendio de Puercas en Zamora

El histórico santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra Señora la Virgen de la Salud ha acogido este domingo la celebración festiva en honor a la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, con una emotiva misa solemne de acción de gracias oficiada por el párroco Teo Nieto Vicente arropados los agentes, por las autoridades, sus vecinos y sus familiares.

David Carrión Gallardo, alcalde de Alcañices y presidente de Adata, les acompañó junto a otros ediles como Bernardo Casado Fernández de Viñas y Rafael Caballero Alonso de San Vitero y resltaron que "la Guardia Civil está con nuestros pueblos y nuestros pueblos con la Guardia Civil".

Unos y otros, alcaldes, concejales y vecinos aprovecharon para agradecer a los agentes y mandos de la Guardia Civil su labor diaria, pero con especial hincapié en su trabajo para evacuar los pueblos de Valer, Bercianos, Sarracín, Riofrío, Abejera y Sesnández durante los incendios del pasado verano una compleja tarea, pues no resultaba fácil para los nativos abandonar sus pueblos mientras eran conscientes que quizás al regreso el fuego hubiese arrasado su pasado, su presente y su futuro.

La Guardia Civil ha formado parte imprescindible de la vida e historia de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba desde la fundación del Cuerpo de la Benemérita el 28 de marzo de 1844 por el Duque de Ahumada.

Casas cuartel

La comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, con 31 municipios y 102 pueblos, cuenta actualmente con tres Casas Cuartel en Alcañices, Tábara y Carbajales. Los municipios de Figueruela de Arriba y Mahíde, que antaño llegaron a contar con cuarteles de la Guardia Civil, reciben hoy el servicio de los agentes del Puesto de Villardeciervos (La Carballeda).

La Casa Cuartel de Riofrío llegó a ser una de las más importantes durante los últimos años de la Dictadura y principios de la Democracia, 18 años, desde su apertura en el año 1968 hasta su cierre en 1986. Los "Civiles" como se les conocía comenzaron desplazándose en bicicleta, luego en moto y finalmente con los "todoterreno" Renault 4, óptimos para los caminos.

La ubicación fronteriza con la región de Tras os Montes y Alto Douro en Portugal trajo consigo la puesta en marcha de puestos o somatenes en diferentes pueblos como Riomanzanas, Villarino tras la Sierra, Ceadea y Arcillera, así como allí donde la Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos "Saltos del Duero" (luego Iberduero y ahora Iberdrola) construyo los Saltos de Ricobayo (río Esla) y Castro y Villalcampo (río Duero).

Reconocimientos

Autoridades (alcaldes y concejales) y vecinos mostraron una vez más su reconocimiento a los miembros de la Guardia Civil que han desarrollado o desarrollan su labor las 24 horas del día y los 365 días del año en nuestros pueblos, más aún en estos tiempos y épocas de otoño e invierno donde los núcleos rurales ven emigrar a muchos de sus moradores buscando el calor y las comodidades de las grandes ciudades, muchos de ellos jubilados, donde desarrollaron su vida laboral y tiene casa, quedándose pocos y en muchos casos octogenarios y nonagenarios.

La Guardia Civil desarrolla una labor cercana y humana, más aún en momentos difíciles y complicados y muestra de ello lo vivimos el pasado día 12 de agosto cuando los Guardias Civiles fueron primordiales cuando el avance de las llamas del incendio de Puercas obligaba a evacuar con carácter de máxima urgencia a los pueblos de Valer de Aliste, Bercianos, Sarracín, Riofrío, Abejera y Sesnández, en esos momentos abarrotados de niños, jóvenes y mayores con los emigrantes de vacaciones estivales. Unos agentes que recorrieron a pie las calles a visando a todos para que nadie se quedara a merced de las llamas y el humo.

Los "guardias civiles siempre están listos para ayudarnos y saber que de vez en cuando pasan por los pueblos nos da mucha tranquilidad. Si ocurre una desgracia, desaparece un vecino, hay un incendio o hay que evacuar un pueblo ellos siempre son los primeros en llegar. La presencia de la Guardia Civil es una de las cosas imprescindibles en nuestras tierras alistanas".