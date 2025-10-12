Los ganaderos con pastos arrasados por los incendios ya pueden solicitar la ayuda

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha publicado el formulario de declaración responsable para que los ganaderos afectados por los incendios de este pasado verano puedan acceder al suministro de alimento destinado a su explotación en sustitución de los pastos calcinados.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de octubre. Una vez registradas las declaraciones responsables, tras las comprobaciones correspondientes, la Junta procederá a la concesión de la ayuda de forma directa en Consejo de Gobierno, sin necesidad de que el beneficiario realice ningún trámite formal más, como compromiso de la Consejería con la simplificación administrativa.

Los beneficiarios deberán ser titulares de explotaciones ganaderas de Castilla y León con superficie de pastos declarada en la solicitud única de la PAC 2025 y que se haya visto afectada por los grandes incendios forestales sufridos a lo largo del pasado verano en Castilla y León, según el listado de municipios incluidos como afectados en las órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Esta medida -la número 23 incluida en el Plan de Recuperación del Gobierno autonómico- viene a sustituir al suministro de urgencia de alimento que la Junta viene entregando desde el pasado 14 de agosto al 30 de septiembre. Durante dicho periodo, se ha atendido a 439 ganaderos con el suministro de 7,9 millones de kilos para casi 60.000 rumiantes y équidos. Además, se han facilitado 143 abrevaderos de agua y se ha facilitado alimento para 14.700 colmenas de 169 apicultores.

Para el cálculo de la ayuda se tendrá en cuenta el porcentaje de superficie de pasto quemada respecto a lo declarado en la PAC y el censo de animales rumiantes y/o équidos de la explotación del titular a fecha 1 de octubre de 2025.

Otros formularios activos

Este formulario se suma a los modelos de declaración responsable ya disponibles para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas; para la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios, y para la reconstrucción de instalaciones dañadas.

Además, la Consejería también ha publicado un formulario para que los municipios afectados manifiesten su interés en la construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero y el apoyo a la prevención y extinción de incendios.

Junto a todo ello, el Gobierno autonómico ha aprobado ayudas directas mínimas de 5.500 euros para 637 agricultores y ganaderos profesionales afectados lo que, sumado al servicio de urgencia de alimento establecido hasta el 30 de septiembre, ha supuesto destinar hasta el momento 5,47 millones de euros.