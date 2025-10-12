Un cuerpo volcado en "obrar milagros"

Día de uniformes, izado de banderas y de gracias. La encomiable labor de la Guardia Civil se ha visto arropada este año con un reconocimiento adicional a su entrega durante los incendios estivales que han asolado la provincia. Los actos con motivo de la festividad del Pilar, patrona del cuerpo, se extendían por los diferentes cuarteles de la provincia, con la insólita excepción de Fermoselle donde se anunciaba la cancelación del programa.

Destacaba el párroco de Villalpando, Benito García, el compromiso de un cuerpo con el que comparten un mismo cometido, el de "obrar milagros", unos preservando la seguridad de los vecinos y su comarca y el otro procurando cuidar su alma. "Al final cuando pasa algo ¿quién acude a ayudar? La Guardia Civil y/o el cura", reflexionaba durante la eucaristía y en presencia de los componentes del puesto de Villalpando, tercera Compañía de Benavent .

Un mensaje pronunciado en la iglesia de San Nicolás y que bien podría extrapolarse al resto de la provincia. Los agentes eran ovacionados, ya en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, entre vítores de "¡Viva España, viva la Virgen del Pilar y viva la Guardia Civil!".

Actos de la fiesta del Pilar en Venialbo. / Cedida

Los actos se desarrollaban de la misma manera en Bermillo de Sayago, con una eucaristía oficiada por Juan José Carbajo; Tábara con una misa seguida de comida familiar; y Manganeses de la Lampreana, donde el cuerpo estuvo arropado por las corporaciones municipales de los 13 ayuntamientos. También en Venialbo con el tradicional izado de la bandera en el monumento a las Fuerzas Armadas. En Fuentesaúco, los alcaldes de la Mancomunidad tampoco faltaron a la cita en un año en el que la excepción fue Fermoselle.

Hubo misa solemne y procesión, no el acto castrense en una villa sayaguesa que anotó la ausencia de la sargento comandante del puesto. El equipo de Gobierno aprovechó el altavoz de las redes sociales para rendir homenaje "a todos los latinoamericanos que han elegido nuestro pueblo para vivir y emprender nuevos proyectos. Su presencia enriquece nuestra comunidad y fortalece los lazos culturales entre España y América Latina".

Fermoselle felicitaba la Fiesta Nacional de España y el Día de la Hispanidad recordando que se trata de un concepto que va "más allá de la fecha del 12 de octubre. Es un símbolo de la unión y la hermandad entre los pueblos de habla hispana". Haciendo gala de su extensa comunidad inmigrante, el municipio hacía un llamamiento a celebrar "la diversidad cultural y la riqueza que aporta a nuestra sociedad".