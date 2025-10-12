El capitán de Puebla alude a la lacra de los incendios y el problema pérdida de población

Puebla de Sanabria se sumaba a los actos centrales de la Guardia Civil en la comarca de Sanabria, con la participación de autoridades civiles y militares en la misa en honor a la Virgen del Pilar, celebrada en la Iglesia del Azogue. En el transcurso de los actos, los agentes rindieron homenaje y presentaron la ofrenda por los compañeros caídos en acto de servicio. El capitán José Luis Casas, jefe de la Compañía de Puebla de Sanabria, protagonizó el acto castrense en la Plaza Mayor, con el izado de la bandera de España.

Casas recordó en su mensaje a autoridades, ciudadanos y familias, la vinculación de la Virgen del Pilar con la Guardia Civil “símbolo de fe, compromiso y servicio” además de los valores de “honor, lealtad y el sacrificio por España y por sus gentes”. Recordó a los agentes que ya no están y realizó una mención especial y el agradecimiento a su entrega a los Guardias Civiles en la reserva y retirados que “siguen teniendo el sentimiento y afecto al cuerpo”.

El capitán se refirió a “los momentos difíciles como los que estamos viviendo” con la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Israel y Palestina, los conflictos y tensiones bélicas en países de Asia y África, conflictos “geopolíticos que generan inestabilidad en las economías de los países, migraciones de personas y otros problemas”.

Entre esos otros problemas señaló “una pérdida de población, empresas y servicios en un mundo rural que año tras años se desangra constantemente. Con la pérdida poblacional se va perdiendo la cultura de los pueblos, se va dejando la naturaleza abandonada a su suerte, con efectos catastróficos como la lacra de los incendios que este verano asoló en la provincia de Zamora nuestras comarcas de Sanabria y Carballeda”.

A pesar de todo “no vamos a caer en el derrotismo y vamos a seguir luchando por la seguridad de nuestros ciudadanos, pese a que eso suponga un mayor esfuerzo de nuestra parte”. Casas cerró con un agradecimiento público a los agentes bajo sus órdenes “por el acogimiento que me habéis prestado en el tiempo que llevo con vosotros, vuestro quehacer diario y la prudencia y profesionalidad”.