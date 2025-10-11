Plácida Cadenas Domingo nació el 11 de octubre de 1921 en Cerecinos del Carrizal, y desde que se casó vive en Piedrahíta de Castro. Acaba de celebrar su 104 años rodeada de su familia. A esta avanzada edad, Plácida tiene 2 hijas, 8 nietos, 10 biznietos y desde diciembre de 2024 es también tatarabuela.

La vecina más longeva de Piedrahíta de Castro cumple 104 años. / Cedida