La vecina más longeva de Piedrahíta de Castro cumple 104 años

Desde finales del año pasado, Plácida también es tatarabuela

A. B.

Plácida Cadenas Domingo nació el 11 de octubre de 1921 en Cerecinos del Carrizal, y desde que se casó vive en Piedrahíta de Castro. Acaba de celebrar su 104 años rodeada de su familia. A esta avanzada edad, Plácida tiene 2 hijas, 8 nietos, 10 biznietos y desde diciembre de 2024 es también tatarabuela.

