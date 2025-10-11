Una tradición con solera en El Pego

Entre cestas de mimbre, panes, pucheros, racimos, botas y damajuanas transcurre una fiesta que en El Pego se celebra con la copa de vino siempre de la mano. Finalizada la vendimia, llega el tiempo de las celebraciones, una ocasión que sirve para ensalzar el potencial de un producto que en esta zona cuenta con una extensa tradición, también reconocido a través del sello de la Denominación de Origen Tierra del Vino.

Las cuadrillas de vendimiadores se concentran mientras los niños emulan una labor que, tras la llegada de la industrialización, también se escribe subidos a tractores. Eso sí, a tamaño reducido. La ropa a estrenar, de blanco impoluto, tan solo aguantará unas horas antes de poner rumbo a la lavadora tras el paso por los barreños que aguardan la machada de las uvas. Los tonos rojizos procedentes del hollejo tan solo marcan el inicio de una jornada que se prolonga hasta la medianoche.

Las cestas con víveres abren el apetito y la elección se antoja, cuanto menos, complicada. No faltan las tazas, el chorizo o el cocido para aguantar una dura jornada entre vides. La vestimenta de faena también reivindica el carácter festivo de quien previamente se manchó las manos de tierra, polvo y sudor.

Llega el momento de degustar la caldereta a base de carne con patatas, un manjar previo a la puesta a punto de la puntería de los más ávidos con la bota de vino. Hay auténticos expertos en una técnica depurada antaño a base de largas jornadas de trabajo fuera de casa, ahora recreadas.

La actuación de "En Clave Folk" de Luis Pedraza y Maxi Delgado corona una jornada que rematarán los jóvenes.