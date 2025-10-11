Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sobresalto en el cuartel de la Guardia Civil en Mombuey por un incendio en un cuadro eléctrico cercano

La Diputación de Zamora he tenido que movilizar a varios efectivos desde el Parque Zona Norte de Rionegro del Puente

Intervención de los bomberos junto al cuartel de la Guardia Civil

Intervención de los bomberos junto al cuartel de la Guardia Civil / Diputación de Zamora

Eriz Fraile

El otoño zamorano parece estar destinado a no ser tranquilo por culpa de los incendios. En algunos casos accidentales y en otros provocados; algunas veces en terreno forestal y otras veces en zonas urbanas... Pero la lista de actuaciones de los servicios de extinción no para en lo que parecen ser los últimos coletazos de un verano extendido. El último susto ha llegado nuevamente en el cuartel de la Guardia Civil de uno de los pueblos más importantes de la comarca de La Carballeda, aunque el sobresalto no ha ido a mayores y solamente ha habido que lamentar algunos pequeños daños materiales.

Según ha informado la Diputación de Zamora a través de sus diferentes canales de comunicación, los bomberos del Parque Zona Norte -ubicado en Rionegro del Puente- han tenido que ser movilizados durante la madrugada debido a un incendio en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Mombuey, reportado alrededor de la medianoche. Las fuentes de la institución provincial han remarcado que "el fuego fue rápidamente controlado y extinguido, sin que se registraran daños personales". El origen del mismo, según las primeras pesquisas, fue un cuadro eléctrico situado en la parte trasera del propio cuartel.

