Sayago pide "no bajar la guardia" ante la crisis de las mamografías en Andalucía

La plataforma sanitaria sayaguesa pide "no bajar la guardia" a raíz de la crisis de las mamografías que han dejado miles de mujeres afectadas en Andalucía. "Aunque nos parezca que queda lejos... no podemos pensar que no pueda ocurrir un hecho similar".

Como cada sábado, la concentración realizada en el entorno del centro de salud de Bermillo y que se acerca a un nuevo número redondo (hoy la 195), ha reivindicado la necesidad de reforzar la sanidad pública, especialmente en las zonas rurales. Con la reciente noticia de los fallos en el cribado de cáncer de mama por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sido el tema, los organizadores han mostrado su empatía con las miles de afectadas "que se han visto abandonadas al no facilitarles un diagnóstico precoz que les hubiera evitado muchos sufrimientos".

La concentración ha mostrado su apoyo a estas pacientes y ha censurado la falta de diligencia del SAS a la hora de abordar "con otras pruebas complementarias aquellas mamografías que presentaban algún indicio o duda, prefiriendo ahorrar dichas pruebas complementarias y provocando que muchas mujeres recurrieran a la sanidad privada para abordar unos síntomas o indicios que no se habían detectado a tiempo en las campañas periódicas".

En voz de Pruden Garrote, el manifiesto destacaba la "incertidumbre y miedo" desarrollado por las pacientes afectadas por pruebas no concluyentes y que "se dejaban en el limbo", provocando que, "por desgracia, para muchas ese tiempo supuso que desarrollaran un cáncer".

Los vecinos de diferentes pueblos de la comarca se han apoyado la importancia de un diagnóstico precoz al tiempo que han recordado la consecuencia de esta crisis. "Tal es la gravedad de lo sucedido que la consejera andaluza ha dimitido, algo que desconocemos en Castilla y León".

Por último, han reivindicado la sanidad pública como un elemento de cohesión social y la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad.

Reivindicaciones para los pueblos de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en TODOS los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.