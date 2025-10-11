El libro solidario 'Sierra Quemada' se acerca a su objetivo económico en favor de los afectados por los incendios de los últimos años

Por mucho que se repita, es algo de lo que Zamora se debe de sentir orgullosa y no debe callar nunca. La provincia, al igual que otras zonas limítrofes, se ha visto afectada en los últimos años por una serie de incendios devastadores, pero que también han servido para sacar a relucir la solidaridad de los habitantes que viven en ella. Una ayuda que se ofrece desde el primer momento en el que tienen que combatir las llamas, pero que no descansa una vez extinguidos los fuegos. Un claro ejemplo de ello es el libro solidario 'Sierra Quemada', que está ya muy próximo a lograr su objetivo económico para ayudar a los afectados a través de las donaciones en Verkami.

La idea de crear este libro viene de lejos, de aquellos primeros incendios que afectaron a la Sierra de la Culebra durante el verano de 2022. Una época en la que ni siquiera se habían constituido como tal las plataformas de afectados a las que ahora se ayudará con la recaudación del 'crowdfunding' que se puso en marcha hace algo más de un mes. Una campaña de mecenazgo que tiene como objetivo los 5.000 euros en donaciones y que se encuentra ya a menos de 500 euros de llegar a dicho objetivo. Todo esto, gracias a los más de 200 colaboradores con los que ya cuenta el proyecto, desde particulares hasta librerías.

'Sierra Quemada' es un libro solidario en el que participan la Asociación Capa Alistana (APECA), una larga lista de escritores o autores zamoranos y el diseñador Pifa Montgomery, encargado de la maquetación e ilustraciones. Con el objetivo de imprimir entre 600 y 800 libros, todo lo sobrante de la recaudación irá destinado a la asociación 'La Culebra No Se Calla', una de las más activas en las reclamaciones de aquellas comarcas y pueblos que han sufrido los incendios con más virulencia. Al estar el libro ya concluido, a falta de retoques y correcciones, su publicación se producirá nada más se consiga el objetivo en la plataforma 'Verkami' y la entrega se estima para el mes de diciembre.

Diferentes aportaciones

La campaña de 'crowdfunding' tiene cuatro posibilidades de aportación, que engloban tanto a particulares como a empresas. La opción más sencilla es la aportación solidaria sin recompensa, que no tiene límite económico ni mínimo ni máximo. Si, por contra, quieres también un ejemplar de 'Sierra Quemada' y aparecer en el listado de agradecimientos, la cantidad inicial del pago será de 16€, pero puede ser mucho mayor si el usuario así lo desea. En el caso de las librerías, podrán recibir 13 libros para su venta por 200€, cifra por la que también aparecerán en la contraportada de cada ejemplar. Por último, para empresas ajenas al sector, la donación sería de 300€ para ser incluidas a modo de publicidad.