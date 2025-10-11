Ya hay fecha para las protestas sanitarias en Zamora y Castilla y León: "Se han cruzado todas las líneas rojas"

Las plataformas en defensa de la sanidad pública continúan dando pasos adelante para reclamar mejorar y un refuerzo en el sistema a nivel regional a través de un calendario de movilizaciones. Unas convocatorias que se realizarán de manera coordinada en las distintas provincias los días 8 o 9 de noviembre, mientras que la convocatoria conjunta en Valladolid se ha programado para el sábado, día 31 de enero.

Así lo ha trasladado este sábado la Plataforma por una Sanidad Pública en la Zona Básica de Salud de Tábara que, como cada sábado, sale a las calles del municipio para reivindicar más personal y servicios para el centro. Lamentan que las reivindicaciones "siguen siendo las mismas, ya que no hay ni una sola mejora en ninguna de ellas".

En el caso de la Zona Básica de Salud de Tábara, los vecinos reclaman la contratación de un médico y enfermera de guardia que asegure la apertura del centro las 24 horas; un médico para suplir bajas, vacaciones y permisos; una mayor frecuencia de visitas del pediatra; psiquiatra; geriatra atendiendo a la longevidad de buena parte de la población residente y servicio de fisioterapeuta.

Calendario de movilizaciones

En la reunión celebrada la pasada semana, las plataformas acordaron el calendario de movilizaciones que arrancará los días 8 y 9 a nivel local para, ya cambiado de año, trasladas las reivindicaciones en una convocatoria conjunta en Valladolid el 31 de enero.

Las movilizaciones se unificarán con el mismo lema y comunicados, aún en discusión, si bien cada localidad podrá incorporar sus específicas reivindicaciones. Los lemas que se han propuesto en un primer momento incluyen la opción de CCOO ("La sanidad es un derecho no un privilegio"), Burgos con "Nos duele la sanidad" y Valladolid que apuesta por "Están matando la sanidad pública. Nos están matando".

Si bien se disentía sobre la idoneidad de incluir ciertos verbos, "ante la gravedad de la situación actual -con listas de espera interminables, falta de profesionales, gestión incompetente y la desigualdad para quienes no pueden pagarse pruebas privadas- la mayoría apostaba por un "mensaje directo contundente".

En cuanto al manifiesto, los tiempos marcados pasan en primer lugar por preparar un borrador que se compartirá la próxima semana para dar oportunidad a que cada plataforma incorpore sus necesidades específicas y matices. El objetivo es tenerlo finalizado entre el 14 y 19 de octubre.

Desde la plataforma tabaresa, añaden que "las movilizaciones van muy en serio, pues se han cruzado todas las líneas rojas habidas y por haber". Reivindican la necesidad de que se tome a la sanidad pública "en serio, pues hasta ahora están apostando descaradamente por la privada y no lo vamos a consentir".