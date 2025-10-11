Un generador de gasoil devuelve la señal móvil a Santa Clara de Avedillo

"No nos lo creemos". La noticia de que la señal móvil regresaba a Santa Clara de Avedillo corría ayer como la pólvora. La puesta en funcionamiento de un generador que provee de energía a la antena de telecomunicaciones ha servido para poner fin a dos años de espera. "Ahora a ver lo que dura", añaden los vecinos.

Una buena nueva que celebran con cautela, dado que de la supervisión del generador depende la operatividad de la antena a la espera de que se realice la acometida eléctrica. Se confía en que la antena esté operativa "a la mayor brevedad posible", momento en el que el municipio dejaría de depender del gasoil para ser, ya definitivamente, un municipio conectado.

Los vecinos recuerdan que, lejos de ser una incidencia puntual, ha sido la tónica. Los problemas de cobertura impulsó una recogida de firmas en el año 2019, si bien "una vez se techó el frontón, la señal pasó de ser mala a nula". Una reivindicación que han mantenido "haciéndose oír" y "movilizándose" para lograr "un avance tras tanto retraso".