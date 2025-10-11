Generaciones unidas por la lagarada en Venialbo

Las primeras peladuras de patatas comienzan a desvelar los aromas de la Fiesta del Vino en Venialbo. Más adelante llegará la pisada y lagarada para terminar de condimentar. Cuchillo en mano, las previsiones de una multitudinaria presencia obliga a arrancar a las 8 de la mañana para limpiar los 200 kilos de patatas, 14 de bacalao y a los que se suman las cajas de pimientos rojos, verdes y el pimentón, entre otros.

En el colegio, los alumnos llevan toda la semana trabajando para dar forma a un mural en papel continuo de 4x2,5 metros y que luce colgado sobre la base de la torre de la iglesia. La vendimia en Venialbo sabe a uvas blancas y negras, a racimos y a copas. El resultado final lo muestran con orgullo los más pequeños a sus padres y familiares al tiempo que corre de móvil en móvil como un improvisado photocall.

"Esto es un trabajo de comunidad", destaca su alcalde Jesús Vara. También un acto de promoción de un pueblo que ha llegado a repartir más de 400 raciones de bacalao con patatas. "Han quedado algunas, pero mejor que sobre". Llegados de Zamora, a los segundos residentes y amigos se han unido los moteros del Club Vespa Valladolid dispuestos a añadir un atractivo más a la jornada con sus vehículos a dos ruedas, algunas de ellas auténticas joyas.

Llega el momento de la pisada de uvas y de la lagarada -la tradición de restregar la cara con jugos y restos de la uva. Las protagonistas han sido las quintas y damas de las fiestas, dando el relevo a los más pequeños "que se desmadran". Es el precio menor de asegurar el mantenimiento de una tradición con solera en Tierra del Vino.

Las nuevas generaciones, unos 70 niños y jóvenes, se reparten entre la pisada y la decena de puestos de artesanía. No ha faltado quien ha querido emular las aventuras sobre moto en una jornada que año tras año mantiene la esencia del cierre de la vendimia.