Fallece el capellán militar y expresidente de los Falifos Miguel Santiago Prieto
El entierro será a las cuatro y media de la tarde en su pueblo natal, Donadillo
El capellán castrense y teniente coronel del Ejército, Miguel Santiago Prieto, recibirá está tarde sepultura en su pueblo natal, Donadillo, tras su fallecimiento el pasado jueves a los 95 años en Benavente.
Miguel Santiago nació el 28 de febrero de 1930. A su dilata carrera en el cuerpo militar, se suma su labor al frente de la Cofradía de los Falifos que presidió durante una decada, cofradía de Rionegro del Puente y vinculada al Camino de Santiago y el Santuario de la Virgen de la Carballeda. Tras retirarse de la capellanía militar dedicó su tiempo a investigar los archivos de la Cofradía, una de las más antiguas de la provincia y con una amplia labor social y humanitaria, desde el cuidado y atención de peregrinos a la recogida y cuidado de niños expositos. Miguel fue muy cercano a sus hermanos, Ramona de 91 años, María Aelia de 81 y Jesús Andrés fallecido recientemente.
El entierro será a las cuatro y media de la tarde y estará presidido por el Administrador diocesano de Astorga. La cofradía de los Falifos reconoció la labor de este ilustre cofrade por si dedicación y los 10 años que presidió la entidad.
