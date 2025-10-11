Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece el capellán militar y expresidente de los Falifos Miguel Santiago Prieto

El entierro será a las cuatro y media de la tarde en su pueblo natal, Donadillo

Miguel Santiago, expresidente de la Cofradía de los Falifos, en un homenaje celerbado en 2020.

Miguel Santiago, expresidente de la Cofradía de los Falifos, en un homenaje celerbado en 2020. / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Donadillo

El capellán castrense y teniente coronel del Ejército, Miguel Santiago Prieto, recibirá está tarde sepultura en su pueblo natal, Donadillo, tras su fallecimiento el pasado jueves a los 95 años en Benavente.

Miguel Santiago nació el 28 de febrero de 1930. A su dilata carrera en el cuerpo militar, se suma su labor al frente de la Cofradía de los Falifos que presidió durante una decada, cofradía de Rionegro del Puente y vinculada al Camino de Santiago y el Santuario de la Virgen de la Carballeda. Tras retirarse de la capellanía militar dedicó su tiempo a investigar los archivos de la Cofradía, una de las más antiguas de la provincia y con una amplia labor social y humanitaria, desde el cuidado y atención de peregrinos a la recogida y cuidado de niños expositos. Miguel fue muy cercano a sus hermanos, Ramona de 91 años, María Aelia de 81 y Jesús Andrés fallecido recientemente.

El entierro será a las cuatro y media de la tarde y estará presidido por el Administrador diocesano de Astorga. La cofradía de los Falifos reconoció la labor de este ilustre cofrade por si dedicación y los 10 años que presidió la entidad.

