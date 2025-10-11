La DO Tierra del Vino encara el cierre de cosecha con un aumento del 20%

La Denominación de Origen Tierra del Vino encara esta semana la recta final de una "buena" cosecha que ha experimentado un incremento del 20% de uva recepcionada frente a la pasada temporada de 2024. Con el 95% vendimiado, el Consejo Regulador únicamente se mantiene pendiente de las últimas bodegas de menor tamaño que completarán una cosecha que arrancó el pasado 28 de agosto.

Hasta el momento se han recepcionado 637.321,5 kilogramos de uva destinada a la elaboración de vinos con Denominación de Origen, lo que representa una variación real del 20% y de hasta el 97% en el caso de algunas variedades de uva blanca como el Albillo que en la pasada cosecha únicamente anotó la entrada de 140 kilos frente a los 5.063 de este año. Únicamente la uva Verdejo y la Godello han anotado un descenso de uva recepcionada del 73% y del 63%, respectivamente.

Por variedades, un año más la uva negra Tempranillo encabeza la cosecha al anotar 377.414 kilos, seguido por la Garnacha (2.570) y Cavernet-Sauvignon (305). En cuanto a las variedades blancas, la Malvasía anota una entrada de 236.688 kilos (un 61% más); 2.600 de Moscatel de grano menudo (un 7% más); 8.707 de Verdejo (frente a los tan solo 140 kilos recepcionados en la anterior cosecha); 5.063 de Albillo; 2.410 de Palomino (un 86% más) y 1.564,5 de Godello (en 2024 esta variedad anotó una entrada de 4.310,4 kilos).

Con todo, precisa el gerente del Consejo Regulador, José Manuel Braña, esta variación se debe a que las bodegas han destinado más partidas de uva a vinos con Denominación de Origen. Algunas de ellas han apostado este año por introducir el doble de kilos pasando de los 20.000 a los 55.000 kilos, de los 69.000 a 150.000 o de 143.000 a 298.000, entre los más destacados. Una variación que se aproxima más a la realidad de esta Denominación de Origen frente a los datos registrados en 2024.

Braña destaca las buenas expectativas de una cosecha que se mantiene "dentro del ciclo normal en esta zona". El número de racimos ha sido abundante, si bien la ausencia de lluvias en el último ciclo vegetativo ha impedido engordar las bayas cuyo tamaño es "algo más pequeño de lo habitual".

Explica que la cosecha de uva en la Tierra del Vino es, "por lo general, bastante segura" con el único riesgo de las heladas tardías a finales de abril o inicios de mayo. Tampoco se han anotado incidencias en forma de enfermedades lo que, unido a las primeras fermentaciones, hacen indicar que va a ser un vino de "buena calidad".

Una docena de bodegas están acogidas al sello de calidad de Tierra del Vino, tras la incorporación a finales de 2024 de Bodegas Tridente, asentada en Villanueva de Campeán y cuya uva ya se registró en la pasada campaña. El Consejo Regulador trabaja además para avanzar en la próxima incorporación de otra, cuyo proceso ahora se centra en la redacción del pliego de condiciones.