Un taller concienciará sobre la conservación de las aves migratorias en Fermoselle

La Casa del Parque "Convento de San Francisco" de Fermoselle acogerá un taller educativo con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la conservación de las aves migratorias como parte de su programación del mes de octubre que incluye la exposición "1000 flores" de Rita Flowers.

La actividad se desarrollará el próximo sábado, día 11 de octubre, a partir de las 11 horas coincidiendo con el Día Mundial de las Aves Migratorias y estará abierta a todos los públicos. Bajo el título "Alas viajeras: descubriendo el viaje de las aves migratorias", el taller busca impulsar la concienciación sobre la conservación de estas especies y sus hábitats, así como sobre las amenazas a las que se enfrentan durante sus rutas.

Hasta el próximo mes de diciembre, la Casa del Parque también ofrecerá la exposición "1000 flores" de la artista Rita Flowers. La muestra permitirá disfrutar de numerosas obras creadas a partir de flores seleccionadas y trabajadas con precisión y delicadeza para dar forma a coronas, diademas y otros elementos decorativos y 100% artesanales. Una forma de mirar el territorio de Arribes del Duero desde lo sencillo y lo delicado de las flores.

Durante este mes las instalaciones permanecerán abiertas de viernes a domingo en horarios de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas. En el caso del día 13 de octubre, festivo, la Casa del Parque abrirá en su horario habitual de fines de semana.