Polémica

La Junta recula y mantiene la cesión de bebederos a los ganaderos

La consejería de Agricultura prestará los depósitos a los afectados por los incendios mientras persista la situación de necesidad

Una ganadera sanabresa vigila a su cabaña de animales. | A. SAAVEDRA

Araceli Saavedra

La consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural garantiza el suministro de bebederos y depósitos para abastecimiento del ganado, en régimen de cesión temporal, mientras persista la situación de necesidad, tal y como informaron ayer fuentes de la Junta para tranquilizar a los ganaderos de Sanabria y Carballeda afectados por los incendios, que así lo soliciten.

La situación de "necesidad" se prolongará en el tiempo hasta que el problema de garantizar agua para el ganado persista en el tiempo y mientras se mantenga la situación de sequía en las zonas afectadas por los incendios. A través de la empresa pública Tragsa se están entregando depósitos de 1.000 litros y bebederos de 480 litros. El compromiso es cuidar los depósitos y bebederos y devolverlos en las mejores condiciones posibles.

La decisión de la consejería de Agricultura de requerir la devolución de los bebederos para animales facilitados tras los incendios del pasado verano generó un profundo malestar entre los ganaderos.

De hecho, en una reciente reunión los profesionales afectados acordaron negarse a la devolución de los bebederos exigida por la Junta, ante la situación de sequía y los problemas de escasez de agua tras los incendios registrados en Sanabria.

