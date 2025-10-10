El espíritu de la Fiesta de la Vendimia se extiende a Figueruela de Abajo

Lejos de menguar, el espíritu de la Fiesta de la Vendimia se extiende por la provincia de Zamora. La última de las localidades que este año han apostado por sumarse a esta celebración que festeja el cierre de campaña ha sido Figueruela de Abajo en una primera edición que ha logrado reunir a gaiteros locales y a más de un centenar de vecinos.

Llegados de Figueruela de Arriba y de pueblos cercanos han certificado el éxito de una idea impulsada por un grupo de amigos en una merienda. Entre ellos estaba el conocido gaitero Alberto Jambrina que, de inmediato, se prestó a colaborar. La llamada pronto se hizo extensiva al resto de gaiteros de la zona así como a los viticultores tejiendo los mimbres de un evento con vocación de continuidad.

La celebración, festejada el pasado miércoles, unió a los pueblos al son de los bailes regionales, también de las gaitas de Jambrina y otros aficionados llegados de numerosos rincones de Zamora y que, junto a los de las Figueruelas, se aseguraron de amenizar la velada. Entre los comentarios, "nunca se había celebrado una fiesta como esta en la Sierra de la Culebra".

Mujeres bailando en la Fiesta de la Vendimia de Figueruela de Abajo. / B. Chenot

Como acto central, la fiesta contó con una barbacoa "regada" con los vinos que cosechan los propios habitantes en sus bodegas. A la cita no faltaron tampoco los vinos de la Sierra de la Culebra que continúan avanzando en el proceso para crear la nueva Denominación de Origen con la vista puesta en el próximo año 2026.

Durante el pasado mes de septiembre ya se ha enviado la auditoría que iniciaría la que se espera sea la quinta denominación de la provincia de Zamora.