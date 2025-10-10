Conciliación
Ejemplos conocidos y desconocidos de éxito, confianza y liderazgo femenino se dan cita en Monte la Reina
Las bodegas asentadas en la vega de Toro acogieron el encuentro de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla y León
160 mujeres de las provincias de Zamora, Salamanca, Ávila, Palencia y León compartieron experiencia con la presencia a distancia de rostros de éxito a nivel regional
Su presencia ayer era doble. Carolina Inaraja, propietaria y directora general de las bodegas Monte la Reina, uno de los ejemplos de liderazgo femenino en Castilla y León ejercía de anfitriona en la celebración anticipada del Día de la Mujer Rural que se festeja el 15 de octubre y que este año tenía como marco incomparable la vega de Toro para la celebración del encuentro anual regional de mujeres del medio rural.
Su rostro impreso en un roll up se sumaba al de la ministra de Defensa (la leonesa Margarita Robles), la periodista y escritora abulense Rosa María Villacastín o su compatriota, la cómica y presentadora Sara Escuredo. Son todas ellas mujeres ejemplo de liderazgo que acompañan a auténticos referentes empresariales como Lourdes Gullón (la principal galletera de Europa y bisnieta del fundador de la marca), de la cosmología como Irene Abril Cabezas, de la arqueología como Ángela Varela Neira o de la ingeniería de la mano de Conchi Casado Sulé.
Junto a ellas, 160 mujeres del medio rural llegadas desde diferentes rincones de Zamora, Salamanca, Ávila, Palencia y León para vivir un día de encuentros y experiencias compartidas. Es el caso de Inaraja, quien destacó la confianza que caracteriza a toda mujer a la hora de vencer miedos y lanzarse a emprender o lograr sus metas rememorando sus inicios en las bodegas. Un ejemplo que fue puesto en valor por la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la zamorana Isabel Blanco.
En el marco de la celebración regional impulsada desde hace años por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla y León (Fademur) de la mano de su presidenta, Loreto Fernández, remarcaba la importancia de contar con el ejemplo de mujeres que "aunque no nos pueden acompañar", solo con su imagen sirven de inspiración.
En este contexto, Blanca agradeció la valentía de estas mujeres que representan la mitad del censo de los pequeños pueblos -Castilla y León cuenta con 2.248 municipios, de los que 2.119 cuentan con menos de 2.000 habitantes- y que representan el 54% del emprendimiento en el medio rural.
"Ellas ayudan a revitalizar nuestros pueblos, a dinamizarlos, a darles vida y también a generar oportunidades", ha resumido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Amplían con placas solares un parque eólico en Zamora: el pueblo aspira a ser uno de los ayuntamientos más ricos de España
- Un municipio de Zamora habilita un 'refugio' para el descanso de la Guardia Civil
- El pueblecito de Zamora que hace 465 millones de años tenía mar y playa
- Ganaderos afectados por los incendios de Sanabria tendrán que devolver los bebederos para animales
- El sorprendente hallazgo junto a un contenedor en Torremolinos: Un pueblo de Sayago recupera un 'tesoro
- Un pequeño pueblo de Zamora evoca sus recuerdos más dulces con la apertura de un nuevo museo
- Un pueblo de Sayago, sede de un encuentro sobre el proyecto que quiere repoblar Zamora a través del empleo
- Caos en este municipio de Zamora: Quejas vecinales por la acumulación de 'trastos' en la calle