El cruce de la discordia que enfrenta a los vecinos de un pueblo de Zamora: "Demasiada tecnología"

Sobre el papel, toda persona que sale de una autoescuela con su flamante carné de conducir recién sacado debe saber las normas de circulación. La prohibición de adelantar por la derecha, la obligación de parar en un semáforo en rojo, la imposibilidad de rebasar líneas continuas... Un sinfín de detalles que hacen que la convivencia en las carreteras sea lo más amena posible. Sin embargo, hay veces que la señalización en la vida real es más un motivo de desconcierto que unas marcas con las que saber que hacer al volante, como ha ocurrido recientemente con las nuevas marcas sobre el asfalto de un pueblo de Zamora.

Las protestas, además de los chistes sobre la situación, no han tardado en llenar de comentarios los diferentes grupos de Facebook de la localidad terracampina de Villalpando. Un cruce en el que se acumulan tres señales que indican las posibles direcciones a tomar, un ceda y un 'stop' han sido suficientes para revolucionar a sus vecinos. "Demasiada tecnología para Villalpando", escribía uno de los vecinos para abrir el debate, a la vez que preguntaba si "alguien nos puede hacer un croquis". En cualquier caso, hay que reconocerle al chaval que la señalización es confusa y que es indudable que conduzca a equívocos.

Los guiños a las obras de humanización de la capital de la provincia no se hicieron esperar y ya hay quien apunta que "faltan un par de rotondas como en Zamora y solucionado", no sin remarcar que se convertirá en un punto crítico con "accidente seguro". Hay quien ve también el vaso medio lleno y valora que "así el pueblo crece en población, porque entras en Villalpando pero las señales no te dejan volver a salir". Como siempre en este tipo de ocurrencias, también hay quien ve una nueva oportunidad de negocio para el municipio más poblado de Tierra de Campos, donde no descartan "tener que poner un desguace en el pueblo".

Dos calles, una salida

La ubicación de este curioso cruce está, como bien indica de forma irónica uno de los comentarios, en una de las salidas de Villalpando. Concretamente, en una de las que da acceso a la CL-612 por el norte, dando la opción de tomar dirección Villamayor de Campos o hacia una de las entradas a la autovía A-6. Hasta este punto se llega desde las calles La Solana o Cercas de Santa María. Dos vías urbanas en las que más de uno se podría quedar encerrado durante horas si no son capaces de descifrar el enigma. O, en el peor de los casos, con una multa por no haber respetado alguna de las señales.