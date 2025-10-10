Coreses, epicentro de la innovación: Meins desarrollará subestaciones eléctricas en menos de una semana

Implementar subestaciones eléctricas en menos de una semana. Una solución que la empresa Meins, asentada en el polígono Los Pinares de Coreses y con presencia también en Villares de la Reina (Salamanca) con un centro de I+D+i, ha presentado como un cambio de paradigma tras 70 años "haciendo exactamente lo mismo". Bajo el nombre de CSET-50-132, esta subestación compacta de alta y media tensión permitirá reducir los tiempos de ejecución y puesta en servicio de proyectos eléctricos de nueva generación de años o meses a menos de una semana.

Con esta apuesta, la empresa se adelanta una década a las innovaciones en el sector de la distribución, y en concreto en centros de transformación en los que la empresa es líder europea. Julián Herrero, fundador y presidente de Meins, apuntaba a un futuro en el que al sector de las energías renovables se va a sumar la distribución, el consumo para centros de datos y la acumulación de energía "que va a ser vital para que el sistema se siga sosteniendo".

Apuntaba Herrero que cuando el Gobierno se decida a invertir para cambiar las redes en red eléctrica, ello obligará a las grandes distribuidoras a realizar un "despliegue impresionante en los próximos años", bien gracias a las ayudas de las comunidades autónomas o de las comunidades locales.

El showroom "Meins PowerXperience" para profesionales y empresas del sector servía de telón de fondo para presentar la solución de mayor potencia con la que la empresa pretende "revolucionar" los mercados, tanto de generación como de consumo. Frente a las subestaciones tradicionales, el CSET-50-132 se caracteriza por su sistema compacto y modular –tipo "rompecabezas"– que reduce 10 veces la superficie ocupada.

Meins, la empresa de Coreses que acaba de marcar un hito en la historia de la ingeniería eléctrica. / Alba Prieto

Paralelamente, los tiempos de ejecución pasan de un mínimo de "cinco o seis meses" a un plazo de "7 a 10 días laborales", tiempo en el que se garantiza el suministro, descarga, integración, prueba y puesta a disposición del cliente de estas subestaciones. Con todo, la previsión apunta a que "seremos capaces de acortar aún más estos tiempos", avanzan. Además, su sistema prefabricado reduce los riesgos durante el montaje simplificando las labores de operación y mantenimiento.

El director general de Industria, Mariano Muñoz, destacaba durante su visita a la fábrica la decidida apuesta por la innovación de Meins a través de otras soluciones en materia de hidrógeno, almacenamiento térmico o de muestras biológicas. Una apuesta que se traduce en inversiones por parte de la Junta de más de dos millones de euros.

Con presencia en 35 países y 26 años de experiencia, Meins impulsa soluciones disruptivas en el sector de las renovables, destacando en el suministro e integración de estaciones transformadoras, de suministro y subestaciones, sin descuidar el almacenamiento en baterías, el autoconsumo y la generación de hidrógeno.

La Junta exige más inversiones en la red eléctrica y en distribución

El director general de Industria de la Junta, Mariano Muñoz, aprovechaba para reivindicar la necesidad de que el Gobierno de España cambie la normativa y ejecute las "inversiones necesarias" tanto en la red eléctrica como en distribución.

Aunque Castilla y León es líder en producción de energía renovable, "en determinadas ocasiones no sacamos el suficiente rendimiento", algo que achaca al hecho de que el "sistema energético nacional dependiente del Estado no propicia las inversiones para que las empresas de aquí puedan aprovechar esa energía".

Una reivindicación que el director de Industria acompaña de la necesidad de que el Gobierno central apueste por un cambio de normativa que permita a la comunidad mantener su apuesta de crecimiento y aprovechar todo su potencial al máximo.